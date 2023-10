Pablo Peirano, tras perder 2-3 con Millonarios: "Soy responsable de lo que pasa dentro de la cancha"

Pablo Peirano, técnico de Independiente Santa Fe, analizó la derrota 2-3 con Millonarios en el clásico capitalino de la jornada 18 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2023-II, jugado en el estadio El Campín.

En primera instancia, se mostró optimista con su equipo asegurando que fue un partido parejo. "El trámite del partido tuvo bastantes variantes durante el juego. El primer tiempo fue bastante parejo, donde generamos muchas opciones de gol. Nos recuperamos rápido cuando el rival nos convirtió. Lo controlamos y ellos no tuvieron tantas llegadas directas al arco nuestro. Nosotros sí tuvimos muchas con circuito y buscando la pelota. Intentamos buscar por todos los medios", aseguró.

No obstante, aprovechó para dejar su recado al cuerpo arbitral comentando que la expulsión a Fabián Sambueza fue "mal ejecutada". "La expulsión, mal ejecutada, mal marcada, no es una expulsión. El jugador Sambueza lo que intenta es cuando ve la pelota es barrerse y después busca el pie y el arquero le pone el pie para que le pegue, nada más. Cuando se ve lenta, parece que fuera una agresión, pero verdaderamente es un pisotón. Entonces, eso nos termina condicionando para la segunda parte cuando nosotros habíamos terminado la primera muy bien", declaró el uruguayo

Igualmente, fue claro y con los pies en la tierra declaro que se tiene que empezar a mejorar en defensa y ataque de cara a los próximos partidos que Independiente Santa Fe tendrá que disputar. "Tenemos que mejorar en todas las áreas, en la parte defensiva y ofensiva, además del juego aéreo. Tenemos que mejorar bastante el conocimiento y la idea y automatizar ciertos movimientos que se notaron que salieron bien. Lo que necesitamos ahora es automatizar tanto en ataque, como en defensa y compactar esas dos ideas que tenemos. Y que cada vez se sienta más cómodo para realizar tanto la fase defensiva como la fase ofensiva. Después de ahí hay detalles que son más individuales de perfiles de posicionamiento que bueno, eso siempre lleva más tiempo", dijo el técnico Pablo Peirano

Acción de juego del partido entre Santa Fe y Millonarios. Colprensa

Finalmente, habló de sus sensaciones de la derrota y mostró carácter al afirmar que lo que pase con Santa Fe a su mando será responsabilidad de él. "Hay maneras de tener resultados. A veces se gana y a veces no, pero la manera es importante. Hoy no se nos dio el resultado, pero la manera en la que el equipo se enfrentó a la situación fue buena. Una cosa es perder bajando los brazos y otra cosa es perder con una forma de jugar, de intentarlo y otra forma es como se perdió hoy. Pero, para mí Santa Fe tiene que clasificar. Tomé el equipo con estos puntos y soy responsable de lo que de aquí para adelante. Que no haya armado el equipo no significa que no sea la responsabilidad mía en este momento. Entonces eso no es excusa. Excusas no voy a poner. Tomé el desafío y lo que tomamos con el cuerpo de trabajo, todo lo voy a adoptar, no voy a poner ninguna excusa, soy responsable de lo que sucede dentro de la cancha y esa es la realidad del entrenador", culminó de esta manera su intervención el estratega.

Otras declaraciones del técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Peirano

¿Modificaciones para los próximos partidos?

"Hoy no estoy pensando hacer modificaciones, ni mucho menos, sino que después de que termina el partido, siempre se toman unas horas para evaluar y analizar cómo están los muchachos. Algunos jugadores salieron más sentidos que los otros. Vamos a meternos en el partido que viene. Conozco la plaza, la conozco muy bien. Y tomaremos el tiempo para analizar todo y ver que es lo que más nos conviene. La posibilidad está, es difícil, pero está. Vamos a seguir tratando de buscar la clasificación, que es lo más importante. Hasta que tengamos la posibilidad, vamos a seguir luchando y va a jugar bien al fútbol para lograrla".

¿Cómo está el equipo tras perder el Clásico Capitalino con Millonarios 2-3?

"No hay ninguno que esté desanimado, ni en búsqueda de otras cosas. Entré a el vestuario con bronca porque no logramos el resultado, pero lo más importante es seguir adelante, no quedarse atrás tanto en el fútbol como en la vida. Nosotros estamos acostumbrados siempre a terminar y listo, a pasar página y a darle por lo que viene. Hoy la idea mía es que ningún jugador mire para abajo, siempre tiene que mirar para adelante. Para mí eso es vital y más allá del juego es un comportamiento que tenemos que tener todo el tiempo".