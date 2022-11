Pablo Sabbag, entre los goles con Equidad y sus obras sociales que muestran su buen corazón

Entre los jugadores que tuvieron resonancia por su campaña en este 2022 en el fútbol colombiano se encuentra el delantero Pablo Sabbag, quien fue figura de La Equidad y se destacó con sus goles en el equipo que orienta Alexis García.

El barranquillero, de 25 años, quien anotó 8 goles en veinte partidos, en la Liga II del balompié de nuestro país, no solamente se muestra como un hombre consagrado y entregado a su profesión; sino que también desde hace un buen tiempo viene realizando obras sociales con personas de bajos recursos.

De temas futbolísticos, de las posibles ofertas que le estarían acercando gracias a su buen rendimiento y de ese sentido solidario y colaborativo más allá de los terrenos de juego, Sabbag habló este jueves con Gol Caracol.

*Balance de la temporada

"Desde lo personal siento que fue una temporada muy buena para mí, desde los números creo que ha sido el mejor año de mi carrera. Desde lo grupal también se consiguieron cosas importantes. En el primer semestre, estuvimos disputando las finales y estuvimos cerca de llegar a la final. Este semestre lastimosamente se nos escapó estar dentro de los cuadrangulares. Estamos prácticamente dentro de la Copa Sudamericana, así que no todo fue malo, hay que seguir por ese camino".

*Sus números y rendimiento

"Hay equipos en los que uno hace más goles, dependiendo de la idea de juego. Pero es un hecho que los goles y asistencias hablan por los delanteros. En eso, creo que se hicieron buenas cosas con Equidad"

*Ofertas para 2023

"Muy feliz por eso, porque si se está hablando es porque voy por buen camino. Tenemos que analizar, hay algunas cosas, pero el mercado todavía está muy crudo, porque se viene el Mundial. En diciembre y enero es cuando se moverá fuerte el mercado. Esperaré un poco y analizaré las cosas con mi familia, con mi agente y seres queridos, para tomar la mejor decisión".

*Sus derechos deportivos

"Equidad tiene 40%, Cali tiene 40% y el otro 20% es mío, pero Estudiantes de la Plata tiene un 20% de una futura venta, que se descuenta del porcentaje de Equidad y mío".

Las obras sociales de Pablo Sabbag

¿Qué clase de obras hace?

"Es algo que me nace de corazón, lo que hago es hacer unos mercados que mantengo en el carro para irlos repartiendo por la ciudad, y dárselos a quien me vaya encontrando y considere que los necesite, para poder ayudar a la gente que no pasa por un buen momento".

El reto que propone

"Lo cuento, porque tengo un reto, es una iniciativa, que espero se convierta en mi cadena. Reto a Andrés Llinás. Yo voy a ir a un ancianato a repartir mercados, para unos ancianos que lo necesitan. Ahora el reto consiste en que Andrés tenga que escoger a alguien que quiera ayudar, hacer una buena causa y retar a alguien más, para poder ayudar a la gente que más lo necesita. Esa iniciativa lo vamos a promover por mis redes sociales".