¡Papá de las 'gallinas'! Léider Preciado le metió picante en su felicitación de 80 años a Santa Fe

Las cuentas institucionales de Santa Fe han venido publicando este domingo distintos mensajes de figuras representativas del club y ahí no faltó Léider Calimenio Preciado, uno de los goleadores más reconocidos y recordados por los seguidores del equipo rojo de Bogotá.

Además de agradecer y de mencionar lo orgulloso que se sintió el tumaqueño al defender los colores de los 'cardenales', Preciado terminó su intervención con picantes palabras en clara alusión a Millonarios, el eterno rival de patio de Santa Fe.

"Léider Calimenio oh, oh, oh, papá de las 'gallinas' oh, oh, oh...", cantó el antiguo goleador del equipo santafereño y que aún sigue vinculado a la institución, como entrenador de las divisiones inferiores.

