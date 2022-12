Para Andrés Ricaurte, primero Nacional y luego la Libertadores: “El clásico es muy importante”

El mediocampista antioqueño fue la gran figura en el triunfo del pasado martes, convirtiendo el único tanto, frente a Atlético Tucumán, en el duelo de ida del certamen continental.

Andrés Ricaurte es el jugador de mostrar en Independiente Medellín. Agarró la batuta del equipo en la cancha, se puso la cintilla de capitán y tiene soñando a los hinchas del rojo con la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Publicidad

De la mano del técnico Aldo Bobadilla ha logrado mostrar otra faceta de su juego, ubicándose como un segundo mediocampista ofensivo, por detrás de Javier Reina.

Juan Otero y la hazaña de Amiens: “En el PSG se fueron enojados, ni pude cambiar una camiseta”

“Nos hemos venido acostumbrando a ocupar diferentes posiciones y eso me ha potenciado. Jugar junto a Reina me facilita el juego. Me voy adaptando y afortunadamente he tenido la personalidad para sacar al equipo desde atrás”, aseguró Ricaurte este miércoles en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

De hecho, sobre el técnico paraguayo afirmó que “tiene convicción. Aunque no siempre se da, siempre intentamos jugar de la manera que él quiere hacerlo. Todo nos lo da muy preciso y claro; creo que por eso el semestre pasado logramos revertir la situación de una manera muy rápida”.

Publicidad

Y es que este mediocampista, de 28 años, tuvo que soportar difíciles momentos y bastantes criticas por parte de la propia hincada del DIM; durante el pasado semestre, cuando los resultados no acompañaban al equipo.

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

Publicidad

Por eso, rememoró en tono de broma su recordado disfraz de nevera, luego de que lo hubiera llamado “pecho frío”. “Si no nos reímos de las cosas negativas, quién va a disfrutar después”.

Pero Ricaurte cambió criticas por elogios. Reveló que de manera constante y de forma personalizada con Carlos, su papá, hacen análisis de sus actuaciones. Eso le ha servido para mejorar en la cancha y ajustar pequeños detalles.

“Mi papá me hace un análisis después de cada partido. Me envía un video con todas las jugadas que tuve y duramos hablando bastante tiempo sobre conceptos del juego. Es muy bueno porque a veces no estamos de acuerdo ya que el vivió otro fútbol, entones se forman debates enriquecedores. Con ese tipo de cosas he mejorado bastante”, afirmó.

¡Llegó Gente con Cancha, de GolCaracol.com! Cuando es fútbol es amor y pura pasión

Publicidad

Finalmente, al ser cuestionado por el gran partido que tuvo en la Copa Liberadores frente a Atlético Tucumán, al anotar el tanto con el que podrán llegar al juego de vuelta (25 de febrero) estando 1-0 en el marcador; Ricaurte pasó rápido la página ya que, por ahora, tiene la cabeza únicamente para el duelo contra Nacional (próximo sábado).

“La verdad antes del partido contra Tucumán tenemos el clásico, que es un partido muy importante para nosotros. Primero lo primero. Esperamos sacar un buen encuentro, que se dé a favor nuestro y ya después pensar en la Libertadores”, concluyó.

Publicidad