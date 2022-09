“Para Nacional buscamos un técnico que haya sido campeón de Libertadores o Sudamericana”

Atlético Nacional actualmente tiene a Pedro Sarmiento como técnico interino y desde la directiva del club están claros que él no se quedará en el cargo y están en la búsqueda de un entrenador de categoría, tal y como afirmó el presidente de la institución, Mauricio Navarro.

En una entrevista para ‘Equipo F’ de ‘ESPN’, el máximo dirigente del elenco antioqueño, se refirió al perfil de timonel que están buscando, de las renovaciones de contratos de varios jugadores, y hasta de nombres propios de estrategas como Reinaldo Rueda y Leonel Álvarez.

“Si el técnico es extranjero, que no está totalmente definido, reitero, buscamos uno que conozca el medio colombiano, que haya sido campeón en torneos internacionales como Copa Libertadores o Sudamericana. Con eso no quiere decir que sea Miguel Ángel Ramírez, quien tiene una hoja de vida interesante, pero queremos uno que tenga recorrido y experiencia, que no use a Nacional como trampolín para ir a otros mercados europeos o internacionales”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional:

*¿Por qué insistir en un técnico extranjero?

“El tema de los técnicos es muy particular, porque cuando hemos traído algunos con categoría y reconocimiento por el mundo futbolero, lo digo tipo Juan Manuel Lillo, Almirón, Alexandre Guimaraes, el mismo Paulo Autuori, en fin, son técnicos que cualquier equipo en Colombia los podría traer. Si los resultados no se han dado, pues ustedes saben que la historia de los técnicos es esa, duran de acuerdo a los resultados”.

*El actual cuerpo técnico sabe que es interino

“Estuvo Hernán Darío Herrera que fue un ciclo exitoso, al que le debemos la estrella 17. Ya con Pedro Sarmiento que fui claro con él, lo saben, que están en posición interina. ¿Hasta cuándo? Eso lo dirá el momento que nos estamos tomando para encontrar el cuerpo técnico”.

*Pedro Sarmiento va bien

“Los resultados de Pedro en dos partidos nos permite es trabajar con calma, sin afanes, buscar un cuerpo técnico que necesitemos, hacer los análisis, el tiempo dirá las cosas. Los resultados se están dando, todavía estamos en una posición incómoda, tampoco podemos pensar en el día a día, pero estamos en la búsqueda y estamos claros con eso”.

*Varios contratos se vencen en diciembre

“Nacional esta tratando de renovar los jugadores que más pueda de ese grupo. Ya renovado Kevin Mier, va bien la renovación de Cristian Castro. Vamos a ir viendo uno a uno, viendo la capacidad que se tenga y también importante contar con el técnico que está en el momento. Tenemos todavía lo que resta de campeonato para tomar esa decisión, estamos trabajando en la renovación de algunos de ellos”.

*¿Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio son candidatos?

“Reinaldo Rueda siempre será candidato y tiene las puertas abiertas del club. Osorio ya estuvo hace poco, yo creo que Juan Carlos, respetándolo, pero no estamos pensando en su nombre”.

*Leonel Álvarez no es opción

“En este momento Leonel está en otro club que es vecino nuestro y está haciendo una buena campaña. Leonel está ocupado con el equipo que está”.

*Fecha límite para tener nuevo técnico

“Al término del campeonato actual, que estamos jugando, de aquí a noviembre-diciembre espero tengamos más información al respecto, pero si algo se presenta antes no es que no lo podamos mencionar”.