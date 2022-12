“Para nosotros el punto del empate es rescatable”: Gregorio Pérez

El entrenador uruguayo de Santa Fe explicó por qué su equipo no pudo ganar frente a Patriotas en Tunja y analizó qué significa que los ‘cardenales’ no ganen en dos fechas consecutivas.

Santa Fe se quedó en el 0-0 frente a Patriotas, en el estadio La Independencia, de Tunja, por la octava fecha de la Liga Águila.

“Cuando uno recibe una derrota, el próximo no hay que perderlo, esta es una teoría. Nosotros vinimos por los tres puntos, pero si no podemos ganar, hay que buscar por lo menos no perder”, analizó Gregorio Pérez, entrenador de Santa Fe, en rueda de prensa, al final del partido.

“Sabíamos que este es un escenario difícil, contra un buen equipo, que también venía de una derrota, pero el resultado fue justo”, añadió el experimentado técnico uruguayo.

Sobre el comportamiento de su equipo el estratega confesó que “en los primeros 15 minutos nos costó posicionarnos en el campo, pero después pudimos neutralizarlo. Fue un partido con pocas acciones de gol y para nosotros es un punto rescatable”, declaró Pérez.

Santa Fe es virtualmente líder del campeonato, a falta del partido del Junior, este jueves, y en la próxima fecha enfrentará al Deportivo Cali.