Para Wuilker Faríñez no paran los coqueteos de clubes colombianos: le salió nuevo pretendiente

La Liga I-2024 del fútbol colombiano ya comenzó, pero los clubes del rentado local aún no paran en sus esfuerzos para seguir armándose en pro de hacer una buena campaña y de los clubes que no paran en su empeño es el Deportivo Pereira, quien tendría listos a dos nuevos futbolistas para su plantilla.

Uno de los jugadores llegaría para el arco del 'matecaña' y conoce muy bien lo que es actuar en el balompié de nuestro país. Se trata del guardameta venezolano Wuilker Faríñez, quien militó hace algunos años en Millonarios. Dicha información la reveló este martes 23 de enero en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Javier Hernández Bonnet.

No obstante, el posible arribo de Wuilker Faríñez no sería incorporación que tendría el equipo risaraldense, ya que también el equipo habría fichado al delantero argentino Gonzalo Lencina, quien en en el pasado campeonato militó en las filas del Junior de Barranquilla, pero no tuvo el protagonismo deseado. Con el ´tiburón' ganó la Liga II-2023.

"Llega por un año de contrato, será competencia de otro argentino y se apellida Lencina, acaba de firmar con Deportivo Pereira", expresó Javier Hernández Bonnet en medio del programa radial.

Publicidad

Wuilker Faríñez sería nuevo arquero del Pereira. Foto: Getty Images.

Faríñez, de 25 años, estoy a punto de ser fichado por Atlético Nacional; no obstante, el arquero venezolano no pasó los exámenes médicos y por dicho motivo no pudo vestirse con los colores de Atlético Nacional. De otro lado, el golero 'patriota' también sonó fuertemente para retornar a Millonarios, pero desde la dirigencia 'embajadora' aseguraron que "estaban a la expectativa" de lo que pudiese ocurrir con el Lens.

Recordemos que Wuilker Fariñez es agente libre, tras finalizar su vínculo deportivo con el Lens, de la Ligue 1 de Francia. En el equipo francés tuvo poca participación bajo los tres palos.

Publicidad

Así las cosas, faltaría si finalmente el venezolano se viste con los colores del elenco 'matecaña' para este 2024.