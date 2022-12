Parte médico de Dany Rosero y Andrés Correa, quienes tuvieron un fuerte choque en Cali vs. Caldas

Los futbolistas fueron sacados en camilla y atendidos de manera urgente debido a la gravedad del golpe. Por fortuna, los dos se encuentran fuera de peligro y seguirán en observación médica.

Gustavo Portela, médico del Deportivo Cali, entregó este jueves el parte médico de los futbolistas Dany Rosero y Andrés Felipe Correa, quienes sufrieron un choque fuerte durante el encuentro del equipo ‘azucarero' frente al Once Caldas.

“Dany Rosero está orientado. Como lo explicaba antes, en estos casos se tienen que cumplir unos protocolos, así sea leve o moderado el trauma. Es decir, trasladarlo a un centro asistencial para que tenga una valoración médica por un neurocirujano, tomar las imágenes diagnósticas y esperar una evolución de 12 horas”, indicó Portela.

Momentos de angustia en Palmaseca: Andrés Correa y Dany Rosero tuvieron un fuerte choque

“En el caso de Correa, se le sumó que tiene una herida abierta en la región frontal y va a ser necesario la sutura”, agregó.

Cabe recordar que hace 15 días se presentó una situación similar cuando Richard Rentería chocó con su compañero Juan Ignacio Dinenno y también debió ser remitido de urgencias a un centro asistencial.

Al respecto, el galeno del equipo verde afirmó que “lo que menos quiere uno es ese tipo de cosas. Quisiera lesiones en el tobillo, en la rodilla, pero no en la cabeza. Esto no me pasaba desde 2017, es como una lotería”.

Se espera que en las próximas horas los clubes informen sobre la evolución de Rosero y Correa.

