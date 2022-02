Partido en blanco: Once Caldas empató 0-0 contra Patriotas, en Tunja, y sigue invicto en la Liga

Este jueves, Once Caldas y Patriotas no se hicieron daño y empataron 0-0, en el estadio La Independencia, de Tunja, en la fecha 7 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano. Aunque los visitantes fueron superiores no pudieron vencer la humanidad de Carlos Mosquera.

En una tarde soleada en la capital de Boyacá, el 'blanco blanco' mantuvo su invicto en el campeonato y es el único equipo que no sabe lo que es perder, a lo largo de las primeras jornadas. Eso sí, con un partido pendiente que es el aplazado con Deportivo Pereira.

El arquero del conjunto local fue el gran protagonista del encuentro y con cinco atajadas, le negó el grito sagrado a los caldenses. En el cuadro visitante, se destacaron los dos zagueros centrales Brayan Cordoba y Fainer Torijano, quienes impidieron acciones de peligro por parte de los 'lanceros'.

Con este empate, Once Caldas llegó a 12 puntos en la tabla de posiciones y se afianzó en el cuarto lugar, firmando una buena campaña. Por Patriotas, el panorama es totalmente distinto y llegaron a las cuatro unidades, ubicándose en la casilla 19, solamente por delante del Deportivo Cali, que todavía tiene su partido pendiente.

Ahora, los dirigidos por Diego Corredor recibirán en el Palogrande al Deportivo Pasto, con el objetivo de alargar su invicto y conseguir su tercera victoria al hilo en condición de local. Por su parte, los de Arturo Boyacá viajarán a Rionegro para medirse a Águilas Doradas.