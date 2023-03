Paso agigantado en pro de buscar una convención colectiva entre futbolistas y clubes de la Dimayor

Dentro de las conclusiones y decisiones que surgieron después de la asamblea de la Dimayor, celebrada el miércoles pasado, se presentó la designación de una comisión de directivos para tratar de buscar acuerdos relacionados con la convención colectiva de trabajo con la Acolfutpro, la agremiación de futbolistas de nuestro país.

Sobre ese particular se refirió e informó el equipo periodístico de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este jueves. Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, indicó en el espacio radial que "se nombró una comisión para negociar. Los representantes de la Dimayor son Eduardo Méndez, de Santa Fe; Juan Manuel Rugelis, quien es directivo de Llaneros y jurista; Edgar Páez, el presidente de Tigres; Andrés Tamayo, secretario de la Federación Colombiana de Fútbol, y Lorena Novoa, secretaria de la Dimayor".

A paso seguido, Hernández Bonnet agregó que "en otras palabras se da un paso agigantado en este aspecto. Ojalá se pueda llegar a un buen puerto, porque puede ser de beneficio para todas las partes. Llama la atención esa comisión para sentarse a conversar con los agremiados".

En ese mismo orden de ideas, el tema fue tratado por el equipo periodístico y Juan José Buscalia, quien puntualizó que en Argentina ese tipo de convenciones se firman entre la AFA y la agremiación de dicho país.

"La curiosidad mía es tratar de entender por qué no hay representantes de los equipos grandes en esa comisión. Hay dos personas de la B y uno de la A, más los secretarios. Me llama la atención que no esté Fernando Jaramillo, quien es presidente de Dimayor", complementó Javier Hernández Bonnet.

Cabe señalar que desde el miércoles al mediodía se conoció que en la asamblea de la Dimayor se determinó que no se cambia el sistema de descenso, tras una propuesta de Jaguares que buscaba que los dos últimos de la tabla de la reclasificación se fueran a la Primera B y eliminar el promedio.