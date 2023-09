Pasto le ganó 1-0 al Huila y se instaló entre los ocho mejores de la Liga II-2023

Un gol de Jerson Malagón antes de la media jornada de juego le bastó al Deportivo Pasto para quedarse con el triunfo en la noche de este martes por 1-0 sobre Atlético Huila, en el partido que dio por concluida la jornada 14 de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. De otro lado, el VAR le anuló un gol a Camilo Ayala por una falta previa.

El resultado de este martes dejó al 'volcánico' con 20 puntos e instalado en el grupo de los ocho mejores. De lado de los 'opitas', que sufrieron la expulsión de Blas Díaz, al 78', se quedaron en 16 unidades.

Los del departamento de Nariño tomaron la iniciativa del juego al ser locales y tuvieron en Darwin López y Edwar López como los hombres que intentaron inquietar en la ofensiva, pero los visitantes no se escondieron y también mostraron algunas acciones con Wilfrido de la Rosa.

El único gol de la noche en el Departamental Libertad llegó al minuto 24 y fue obra de Jerson Malagón. El número '3' de los 'volcánicos' remató con pierna derecha dentro del área, tras un cobro de tiro de esquina. Inmediatamente el festejo no se hizo esperar en las gradas y en el campo de juego.

El correr de los minutos mostró un duelo en el que el club huilense proponía, el que tenía la intención de acercarse a la portería custodiada por Diego Martínez, no obstante, Pasto se mostró firme en el fondo y mantuvo el resultado a su favor.

En los segundos 45 minutos, el 'opita' tuvo aproximaciones, pero no contó con suerte y luego se sumó la expulsión por doble amarilla de Blas Díaz por juego peligroso. Pasto intentó mejorar y llegó al pórtico contrario, no obstante, no estuvieron finos en el último cuarto de cancha.

En los minutos de la adición de la parte complementaria, Camilo Ayala logró enviar el balón al fondo de la red, pero el experimentado futbolista del conjunto nariñense no pudo festejar al final y todo porque el VAR llamó al árbitro central para revisar la jugada. Tras reproducir la acción en el monitor se determinó que hubo una falta previa y por ello se anuló el gol.