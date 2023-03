Pasto recibe en casa a un necesitado Pereira, por la apertura de la jornada 11 del fútbol colombiano

Este viernes 31 de marzo, Deportivo Pasto y Deportivo Pereira tienen una cita importante por el fútbol colombiano, pues le darán inicio a la jornada once de la Liga 2023-I en el estadio Departamental Libertad.

En busca de una victoria que les de ese aire necesario para llegar al importante e histórico debut en la Copa Libertadores , el conjunto ‘matecaña’ viajará a tierras nariñenses en busca del triunfo, que además le ayude a escalar posiciones para empezarse a afianzar dentro del grupo de los ocho y entrar a la pelea por el título, como equipo defensor del mismo.

Por otro lado, los ‘volcánicos’ tienen, no solo la necesidad, sino que también la obligación, luego de varios juegos en los que impuso condiciones y dio grandes muestras de fútbol, pero que el resultado no acompañó, por lo que equipos foráneos se llevaron valiosos puntos del Departamental Libertad, algo que no le agrada de Flabio Torres.

Con una anotación de Camilo Amaya, Deportivo Pasto salió victorioso en tierras monterianas frente a Jaguares por la mínima diferencia en la fecha pasada, resultado que los dejó sextos en la tabla de posiciones; puesto que defenderán frente a su gente y estadio.

La situación de los dirigidos por Alejandro Restrepo es diferente, pues, a pesar de su condición de campeones, no han tenido un buen inicio de torneo y eso se ve reflejado en los números. Con siete puestos más abajo que los ‘volcánicos’, el Pereira llega a este encuentro.

Establecidos en la casilla número trece con once unidades, cinco menos que los nariñenses, los ‘matecañas’ no gozan de un gran presente; su último juego fue igualdad con Once Caldas a unos en el Palogrande de Manizales, sin embargo, remontando el juego anterior a este en condición de visitante, habría que retroceder hasta la octava jornada, donde Águilas Doradas los venció 2-1 en Rionegro.

Los de Flabio Torres cuentan con derrotas en condición de local como el 2-4 con América o el 0-1 frente a Nacional, pero también destaca el 2-1 a favor frente al Deportivo Cali o el 1-0 sobre Junior de Barranquilla, datos que prevén un encuentro parejo e incierto entre ambas escuadras.

Sin anunciar los convocados oficiales todavía para este partido, los ‘volcánicos’ han estado activos a través de sus redes sociales para invitar a la gente a acompañar al equipo en el estadio, algo diferente al visitante, que sí publicó la lista de viajeros con los que irá en busca de los tres puntos al Departamental Libertad.

💛❤️ Estos son los jugadores que viajarán a Pasto para enfrentar la fecha 11 de Liga ✈️ pic.twitter.com/4H3P1f3X8I — Deportivo Pereira (@Corpereira) March 31, 2023

Ficha del partido entre Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira:

Fecha:

viernes 31 de marzo



Hora:

6:00 p.m.



Jornada:

11 del fútbol colombiano



Estadio:

Departamental Libertad.