Patricio Camps: "Johan Arango es patrimonio de Santa Fe, será evaluado como todos"

Este martes, Patricio Camps, nuevo entrenador de los 'cardenales', atendió en exclusiva la llamada del programa radial 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para referirse al reto que asumió para el segundo semestre de este 2019.

El nuevo entrenador de los rojos de Bogotá concedió una amplia entrevista e indicó que las bases de su trabajo se basan en orden, profesionalismo y buenas actitudes.

El argentino habló sobre detalles de la plantilla de los 'cardenales', del apoyo que tiene siempre de José Pékerman, de la posibilidad de refuerzos y de los integrantes del nuevo cuerpo técnico de los bogotanos.

Acá las declaraciones más importantes de Camps: Lo que lo convenció para fichar por Santa Fe: "Es un club con una historia riquísima, realmente exitosa y me generó muchas sensaciones cuando nos pusimos en contacto y me contaron el proyecto. Me ilusiona porque Santa Fe es un equipo grande, que siempre tiene la obligación de ser protagonista".

La razón por la que empezará a dirigir hasta el próximo semestre: "Es un momento de transición, hay un entrenador trabajando. Gerardo merece respeto por el esfuerzo que ha hecho y el ídolo que es para el club".

Conformación de la plantilla para la próxima temporada: "Este mes es para evaluar quién merece o no estar a la altura de lo que significa Independiente Santa Fe".

Caso Johan Arango: "Johan Arango es patrimonio de Santa Fe, pero también es evaluado como todos, voy con mis fundamentos de lo que creo debe ser un equipo profesional, con orden y con disciplina. Todo el que muestre sentido de pertenencia por el equipo tendrá su oportunidad".

Santa Fe actualmente pasa por un complicado momento deportivo, ocupando la casilla 19 en la Liga Águila, con 10 puntos, y no ha podido ganar en 15 fechas disputadas.