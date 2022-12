No, gracias.

Patriotas calentó las redes con un trino del gol de Mosquera a Nacional Patriotas venció 3-1 a Nacional, pero lo que más quedó en el recuerdo de los hinchas, no solo del equipo rojo, si no del fútbol, fue la maniobra de Carlos Mosquera que desencajó a Felipe Aguilar, quien no pudo descifrar los movimientos del ariete.