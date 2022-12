Patriotas, Chicó y Junior, los ganadores en el inicio de los juegos de preparación para la Liga Águila

Además, Tolima y Huila igualaron sin goles con sus equipos titulares en otro de los partidos de pretemporada.

Con el pasar de los días de pretemporada y la llegada de refuerzos a los equipos del fútbol colombiano, también inician los duelos de preparación. Patriotas vs. Llaneros, Chicó vs. Fortaleza, Junior vs. Alianza Petrolera y Tolima vs. Huila, fueron los partidos que se disputaron este miércoles.

En el Guillermo Plazas Alcid de Neiva, se vieron las caras opitas y ‘pijaos’. Primero, en el duelo que protagonizaron los oncenos titulares de ambos planteles, el resultado fue una igualdad de 0-0.

Allí estuvieron para Huila: G. Banquera; E. López, J. Pestaña, N. Rubiano, D. Lemus; J. Leudo, R. Tavera, B. Rivas, D. Moreno; E. Aponzá y D. Gómez. Mientras que en Tolima estuvieron: Joel Silva; Castrillón, Fáiner Torijano, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Luis Paz, Rafel Robayo; Orozco, Sebastián Villa y Marco Pérez.

En el segundo compromiso, con sus cuadros alternativos, Tolima salió victorioso por 0-2. Los locales saltaron al campo con: B. Castillo; E. Perlaza, F. Correa, E. Segura, C. Ramírez; H. Suárez, J. Rodríguez, K. Agudelo, J. Ramos; A. Amaya y O. Duarte. Y la visita salió con: William Cuesta; Quiñones Olave, Julián Quiñones, Payares. Omar Albornoz ; Carlos Robles, Carlos Rentería; José Lloreda, Cleider Alzate; José Erik Correa y Robín Ramírez.

En otro de los duelos, Junior venció por la minima diferencia a Alianza Petrolera. La única anotación del encuentro la convirtió Luis Carlos Ruiz, uno de los refuerzos del cuadro ‘tiburón’.

En la primera parte Junior formó con: Viera; Pérez, Piedrahita, Arias, Gutiérrez; Pico, Narváez, Gonzalez, Aguirre; Bocanegra y Sandoval. Y en el segundo tiempo salieron: Chunga; Pérez, Ditta, J Murillo, D Murillo; Sánchez, Chará, Cantillo, Jarlan; Ruiz y Díaz.

Quienes tambien reieron fueron los equipos de Boyacá. Primero fue Patriotas que venció en los dos encuentros (3-0 y 1-0) a Llaneros. En el primero duelo, las anotaciones llegaron gracias a Mario Álvarez, Diego Álvarez y Daniel Mantilla. Mientras que en el segundo partido, fue Iván Rivas, quien le entregó la victoria a los de primera división.

Finalmente, Chicó también triunfó en sus dos partidos contra Fortaleza. Los recién ascendidos a la máxima categoría del balompié nacional, ganaron el primer duelo 2-0 con anotaciones de Mateo Palacios, Felipe Ponce, Juan Díaz. Michel Vázquez. Para el segundo juego, fueron Diego Valdés, Santiago Arango y Misael Riascos, los que le entregaron la victoria a los boyacenses por 3-2.