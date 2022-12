Patriotas vs. América, 1.967 días después se reencuentran, esta vez en la A

El juego se presenta como uno de los más atractivos en la fecha 16 de la Liga Águila. Se revive aquel recuerdo del conjunto caleño descendiendo a la B.

La jornada del fútbol colombiano empieza este viernes, con el compromiso entre Cali y Jaguares en el estadio de Palmaseca (7:45 p.m.). De los 10 enfrentamientos es el único que se dará entre conjuntos que están en el grupo de los ocho parcialmente clasificados a las semifinales de la Liga Águila.

Pero el juego que despierta mayor expectativa, más por el antecedente que por el poder de fuego en la cancha, es el de Patriotas y América, que se disputará este sábado (5:30 p.m.) en el estadio La Independencia. Aparecen entonces los recuerdos del 17 de diciembre del 2011, cuando el conjunto caleño perdió en la tanda de penaltis 4-3 luego del 2-2 global en la promoción para permanecer en la máxima categoría del FPC.

El club boyacense se ubica de décimo en la tabla, con 20 puntos, y opciones vivas de clasificar, mientras que los caleños son terceros (27). Un triunfo visitante dejaría en las puertas de la eliminación a los locales y sería un mordisco de revancha por aquel 17 de diciembre.

También el sábado, pero a las 7:45 p.m., Millonarios jugará en Manizales contra Once Caldas, en un partido que se plantea como primordial para el conjunto bogotano si quiere permanecer entre los primeros ocho tras la jornada.

El DT Miguel Ángel Russo presentará como novedad al portero Nicolás Vikonis en reemplazo de Ramiro Sánchez, quien se lesionó el hombre en el juego contra Huila, la fecha pasada. Los bogotanos marchan de sextos (23) y los manizaleños de 19 (13), ya prácticamente eliminados.

El domingo, en Bogotá, Santa Fe recibirá a Junior. El estratega Gustavo Costas depende de la revisión física que haga del equipo que cayó este jueves 3-2 con Santos en la Copa Libertadores para definir la nómina titular en El Campín a partir de las 5:15 p.m. Los ‘cardenales’ acumulan 23 puntos y ocupan la octava casilla, mientras que los barranquilleros están de 17 (14).

Partidos de la jornada y tabla de posiciones:

Viernes 5 de mayo

Cali vs. Jaguares, 7:45 p.m.

Sábado 6 de mayo

Pasto vs. Rionegro Águilas, 1:15 p.m.

Huila vs. Envigado, 3:15 p.m.

Patriotas vs. América, 5:30 p.m.

Cortuluá vs. Nacional, 6:00 p.m.

Once Caldas vs. Millonarios, 7:45 p.m.

Domingo 7 de mayo

Tigres vs. Alianza Petrolera, 3:15 p.m.

Santa Fe vs. Junior, 5:15 p.m.

Bucaramanga vs. Tolima, 5:30 p.m.

Medellín vs. La Equidad., 7:30 p.m.