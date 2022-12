Patriotas vs. Jaguares y Tolima vs. Deportivo Pasto cierran este lunes la fecha 6 de la Liga Águila Patriotas vs. Jaguares, a las 6:00 p.m., y Tolima vs. Deportivo Pasto, a las 8:00 p.m., cierran este lunes la fecha 6 de la Liga Águila II-2018, que sigue teniendo como único líder a La Equidad, con 18 puntos.