Patriotas y Deportes Tolima abren el telón en la fecha número once de la liga del fútbol colombiano

Este viernes 9 de septiembre inician las emociones en la jornada número 11 de la Liga del fútbol colombiano. El partido que abrirá el telón en esta fecha en el rentado nacional será el que protagonizarán Patriotas , de Boyacá, y Deportes Tolima , de Ibagué.

A las 7:40 de la noche rodará el balón en el estadio La Independencia de Tunja y allí el conjunto 'lancero' espera hacer respetar su casa y quedarse con los tres puntos para salir de las últimas posiciones del balompié local. Los dirigidos por el entrenador José Eugenio 'Cheché' Hernández se ubican en la casilla 18 con solo 8 puntos sumados, luego de diez fechas disputadas.

Publicidad

La urgencia es clara para los dueños de casa que llegan al compromiso contra los 'pijaos' con derrota 2-3 en Tunja contra La Equidad.

¿Cómo llega el Deportes Tolima al partido contra Patriotas?

Por el lado de las toldas tolimenses el panorama tampoco es tan diferente a los de su rival de este viernes, ya que los dirigidos por Hernán Torres también se ubican en los últimos lugares y no han podido desplegar en esta segunda parte del 2022 lo hecho en el primer semestre, en el que llegaron a la final y que perdieron con Atlético Nacional.

Publicidad

El 'vinotinto y oro' se ubica en la casilla 17 de la Liga II- 2022 del fútbol colombiano con 8 puntos, los mismos enteros que su contrincante, pero que le gana la posición por diferencia de gol.

"No es fácil la situación porque veníamos de jugar varias finales, clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, se fueron tres compañeros y también llegaron nuevos a sumarle al equipo. Creo que son rachas porque tenemos un cuerpo técnico que trabaja y al que le gusta corregir", esas fueron las palabras del capitán del cuadro de Ibagué, Julián Quiñones a los medios de comunicación.

Publicidad

"Sabemos que esto es fútbol y que podemos revertir esta situación, que el cuerpo técnico y los jugadores lo damos todo", complementó Juan Camilo Angulo.

Estos son los otros partidos de la fecha 11:

Sábado 10 de septiembre-2022

Cortuluá vs. Unión Magdalena (2:00 p.m.)

Junior vs. Deportivo Pereira (4:05 p.m.)

Medellín vs. América (6:10 p.m.)

Santa Fe vs. Deportivo Pasto (8:15 p.m.)

Publicidad

Domingo 11 de septiembre-2022

Once Caldas vs. Millonarios (2:00 p.m.)

Jaguares vs. Atlético Nacional (4:05 p.m.)

Cali vs. Atlético Bucaramanga (8:15 p.m.)

Publicidad

Lunes 12 de septiembre-2022

Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera (8:00 p.m.)