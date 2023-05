Paulo Autuori: "Arriesgar, atreverse y la buena competencia interna permiten pelear títulos"

Victoria importante para Atlético Nacional. Este jueves 4 de mayo, en el estadio Atanasio Girardot, derrotó a América de Cali, uno de los equipos de mejor rendimiento en lo que va de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Dicho triunfo toma un valor más alto, teniendo en cuenta que el cuadro 'verdolaga' rotó la nómina debido a la seguidilla de partidos, dándole la oportunidad a varios de los más jóvenes. Sobre este tema en particular, se centró la rueda de prensa de Paulo Autuori, posterior al juego, e hizo un análisis detallado.

¿Cómo están trabajando esa competitividad interna?

"La competitividad tiene que ver con la competencia interna porque eso es lo que te permite pelear títulos. Cuando eso se logra añadir en el fútbol colombiano, se alcanzan buenas cosas. Estamos trabajando bien en las divisiones menores y eso es motivo para uno ser halagado. Tenemos jugadores en la plantilla con un potencial enorme y, poco a poco, van apareciendo. Queremos arriesgar y ser atrevidos, no hacer lo mismo de siempre porque eso es clave para sacar los objetivos que tenemos".

¿Qué satisfacción le deja ganarle a América con varios juveniles?

"Miro con mucha naturalidad porque es algo que he hecho a lo largo de mi carrera y en otros clubes. No es la primera vez que alcanzo una victoria así. Ahora, la victoria es de los jugadores; a ellos no los miro como futbolistas jóvenes o experimentados, sino como hombres de Atlético Nacional en quienes confío y sé que tienen las capacidades. Yo vine para hacer esto y potenciar la cantera y creo que se está haciendo. Lo acepté e intentaré contribuir en el día a día lo máximo que pueda".

¿Cuál es la importancia de tener varios goleadores?

"Alguna vez me preguntaron de la dependencia de Dorlan Pabón y ahora se dan cuenta de que ya no estoy preocupado por eso porque cualquiera puede asumir la responsabildad de anotar. Pasa el tiempo y los jugadores van entendiendo más la idea, adaptándose y corrigiendo y eso ayuda. Estoy muy contento con el equipo, son futbolistas que trabajan mucho en el día a día, absorbiendo los conceptos y estamos metidos y dando la pelea por los objetivos que nos planteamos desde atrás".

Celebración de Tomás Ángel, tras su anotación con Atlético Nacional vs. América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot Archivo de Colprensa

¿Cómo vio el hecho de que todos los juveniles saltaran a la cancha y se destacaran?

"Algunos ya han jugado de a poco. No me gusta cambiar todo el equipo, pero era imposible mantenerlo por la exigencia del clásico y después Olimpia. Ahora, aún así, los jóvenes fueron entrando de a poco y no todos al tiempo, cada uno siendo guiado paso a paso. Además, varios jugadores serán convocados a la Selección Colombia Sub-20, entonces también será importante darle rodaje a otros juveniles y eso se ha venido viendo con el transcurso de los partidos".

Algunos jugadores lucieron cansados, ¿Qué decir de la parte física?

"Excelente. Varios jugadores no venían con ritmo y se corrió el riesgo, pero, aún así, respondieron muy bien. Hay que darse cuenta de que el cansancio no solo es físico, a veces la parte mental es la que influye más, en especial en esta clase de partidos como contra América de Cali, pero aún así lo hicieron de gran manera. No era un reto sencillo, pero respondieron. Así que lo que ví, desde lo que dicen del cansancio fue positivo. Se le hará el seguimiento, pero vamos bien".