Paulo Autuori: "Atlético Nacional se quedó eternamente en mi corazón; tengo hambre de ganar"

"Es un gusto estar con ustedes, una vez más", con estas palabras, Paulo Autuori dio inicio a la rueda de prensa en la que fue presentado, este jueves 13 de octubre, como nuevo entrenador de Atlético Nacional , en lo que será su segunda etapa en el club, luego de que ya hubiera estado entre 2018 y 2019.

Muchos fueron los interrogantes y las respuestas fueron aún más profundas, fiel al estilo del estratega, quien siempre se ha caracterizado por ir más allá de lo que pueda o no suceder en el terreno de juego, así lo dejó claro y se vio reflejado en cada una de sus intervenciones, donde abordó diversos temas.

Estilo de juego, divisiones menores, las razones por las que regresó, la nómina con la que cuenta, algunos recuerdos de lo que fue su primer paso por la institución antioqueña, objetivos a corto, mediano y largo plazo y mucho más; aclarando que firmó un contrato por dos años, hasta diciembre de 2024.

¿Por qué aceptó regresar a Atlético Nacional?

"Salí de Brasil para volver a entrenar porque, como dijo el presidente, estaba muy bien, pero el tiempo que logré pasar en Atlético Nacional se quedó eternamente en mi corazón. En Guarne todos fueron muy amables conmigo, la ciudad y eso es fundamental, ya que, para mí, la vida es armonía y eso sentí acá. Creo en este proyecto. Todos saben el trabajo que realiza el club en la cantera y eso fue lo que más me llamó la atención".

¿Qué análisis hace de la plantilla de Atlético Nacional?

"Para mí es importante la ética, que es algo que, infortunadamente, en el mundo ha olvidado un poco. Basado en eso, lo de Atlético Nacional logrando el título con el profesor Hernán Darío Herrera fue bueno; el profesor Pedro Sarmiento hizo un trabajo excepcional; entonces respeto el trabajo de todos. Cuando en la vida hablamos de respetar la diversidad, hay que pensar en la diversidad con la que uno entiende, interpreta y practica el fútbol. Cada uno tiene ideas y metodologías diferentes y ganaron, entonces todo lo respeto y se trabajará".

¿Qué falló en su primera etapa en Atlético Nacional?

"Eso ya no importa, solo hay que pensar en el futuro. Tener éxito, no solo es lograr títulos. Yo no he conseguido tantos, pero he participado en campañas victoriosas, ayudando a los jugadores, entendiendo lo importante que son cada una de las personas. El fútbol es un fenómeno socioeconómico, con dos protagonistas: los futbolistas y los directivos. Además de la importancia de los hinchas, con su pasión. Desafortunadamente, la prensa intenta dar un protagonismo a los técnicos que no existe. La idea siempre ha sido respetar la identidad".

¿Cómo ha visto a los jugadores y qué espera tener?

"Tenemos que tener una mezcla de jugadores, traer hombres de calidad, experiencia y buenos para que sean una ayuda y soporte para los jóvenes, en donde está la apuesta. Tengo sed de gloria y hambre de ganar, pero entiendo que los que tienen más experiencia asumirán sus responsabilidaes, con compromiso. Todos tendrán sus oportunidades si lo hacen bien y dependiendo de lo que veamos en las sesiones de entrenamiento. Para mí, no alcanza con solo lucir en los partidos y hay que hacerlo también en las prácticas".

¿Cree que en el corto o mediano plazo se puede tener un equipo protagonista?

"Ganar la Copa Libertadores no es nada fácil, pero hay que trabajar y armar un buen equipo, darle tiempo a los procesos, armarse desde lo económico, en fin, hay muchas factores que influyen. Sin embargo, en el mundo del fútbol, a veces, no hay tanta paciencia para esperar a los procesos y respetarlos. Estamos listos para trabajar bajo presión. Queremos hacer una Libertadores bien hecha. Todo será cuestión de tiempo, evolución, seguimiento y procesos desde la parte técnica, de los directivos y con una buena plantilla".

¿Siente más responsabilidad al ser un entrenador extranjero?

"Ganar de cualquier manera no me gusta. Si nos guiamos por lo externo, estamos muertos y no vamos a lograr nada. Así que, por ejemplo en Brasil, han llegado un montón de entrenadores de otros países y al poco tiempo me llamaron para saber qué era lo que pasaba, pero eso no importa la nacionalidad, tiene que ver con la calidad del profesional y más justo cuando viene a aportar, enseñar, guiar, ayudar a crecer y potenciar. No hay selecciones fuertes, sin clubes fuertes, así que en eso también hay que pensar e irlo mirando".

¿Cuáles son los principales objetivos?

"No vamos a cambiar todo y a empezar de ceros, solo a ir mirando detalles y aplicar conceptos de a poco. Si llegamos a ser campeones, seré el primero en decir que se debe, en gran medida, a Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento. Ahora, ya para el otro año, sí haremos cambios en la manera de jugar y si miramos hacia atrás, verán cómo me gustaba porque hicimos juegos extraordinarios, como frente a Millonarios, donde no conseguimos el resultado porque el árbitro falló. Ese video de ese partido lo tengo porque fue bueno".

Paulo Autuori en conferencia de prensa (Captura de pantalla) Rueda de prensa Atlético Nacional

¿Cómo será su estilo de juego?

"Este equipo no va a tener el sello del entrenador, tiene que acomodarse a la filosofía de la institución. Los entrenadores son quienes deben adaptarse y a partir de ahí, se encuentra una idea. He visto jugadores extraordinarios, pero el fútbol ha cambiado, con lo táctico, estratégico, técnico y físico. Hay que hablar de lo deportivo, con lo técnico, táctico, físico, el talento y la fortaleza mental. Me gusta que el equipo sea equilibrado, con balón y sin él, que todos participen y que se sea competitivo en la cancha".

¿Qué opina de Sebastián Gómez?

"Siendo sincero, intenté llevarlo muchas veces a Brasil porque tiene muchas condiciones y su estilo de juego y virtudes se adaptan perfecto al fútbol de allá, entonces es una satisfacción volver a trabajar con él porque este muchacho merece esto y más. Recuerdo que cuando llegué, estaba a préstamo y solo necesité de una semana de entrenamiento para saber lo que era. Desde el fondo de mi alma digo que me da orgullo, casi como ganar un título, ver el desarrollo. Es un excelente jugador y tiene mucho carácter".

¿Cómo será la comunicación con los entrenadores de divisiones menores?

"Hay que involucrarlos en el trabajo siempre que sea posible, que participen de los entrenamientos. Necesito hacer todo el trabajo para la institución, tal y como lo hizo Alejandro Restrepo en algún momento. Ese es tal vez el ejemplo más claro, que empezó en la parte de abajo, fue subiendo, conociendo más de todo y, ahora, mírenlo ya como el director técnico principal del Deportivo Pereira".

¿Se le puede pelear a los equipos brasileños con el poder económico que tienen?

"Tengo una admiración enorme por Reinaldo Rueda, por lo que es como profesional y persona; es alguien importante en el mundo del fútbol en todos los niveles. También aprovecho la oportunidad para hablar del profesor Alberto Gamero, ya que, desde que llegué, tengo una admiración. Si se hacen las cosas bien, se le puede pelear a cualquiera en Sudamérica. Un ejemplo claro es Athletico Paranaense, que no tiene tanto poder adquisitivo, pero trabaja en las divisiones menores y ha logrado grandes cosas".