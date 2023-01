Paulo Autuori, contento por el debut de Nacional: "El juego del equipo ha superado mis expectativas"

Este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional se estrenó con victoria 1-0 sobre Once Caldas en la jornada 1 de la liga del fútbol colombiano. Un solitario gol de Andrés Felipe Román le dio los primeros tres puntos al 'verdolaga' en el presente campeonato.

El técnico del 'verde de la montaña', Paulo Autuori, habló sobre el encuentro y el trabajo que ha venido realizando la escuadra antioqueña.

A continuación las declaraciones de Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional:

¿Qué le gustó del equipo y que deben mejorar?

"Yo creo que todos los entrenadores estuvieron muy poco tiempo para preparar sus equipos porque prácticamente no hubo partidos de preparación en cantidad suficiente para ninguno y pensar que puede ser mejor. Estoy muy contento con el equipo, en mi opinión fue un partido consistente y a mí me gusta eso, finalizamos muchísimo de cara al arco, felicitaciones al arquero del Once Caldas estuvo muy bien. También ya tuve la oportunidad de felicitar en el camerino a Andrés Felipe Román, indudablemente ha hecho un partido espectacular, creo que el haber hecho gol fue clave para cerrar con broche de oro su participación y la de todo el equipo. Presionamos al rival, quitamos balones cerca del área contraria, tuvimos mucha consistencia en la media cancha con bastante agresividad, prácticamente no permitimos que el rival con jugadores como Shermán Cárdenas filtraran pases verticales. Para mí hemos superado las expectativas, es el primer partido que han jugado completo, en los de preparación jugaban 45 y hacíamos cambios".

*Sobre el partido de Cristian Zapata y Tomás Ángel

"A mí me invitaron para poder hacer una mezcla con jugadores de mayor experiencia y otros más jóvenes. Para mí todos son iguales, para mí no existe edad, ellos juegan por lo que hacen a diario en los entrenamientos y la madurez competitiva se logra jugando. Yo había dicho que Cristian Zapata era un lujo, yo no hablo de experiencia, hablo de categoría y calidad. Y los jóvenes nosotros los miramos en los entrenamientos y dependiendo del trabajo que ellos hagan pues obviamente tendrán más minutos".

*Sobre el balance del partido

"El partido ha superado mis expectativas a nivel físico, táctico, estratégico, y mentalmente el equipo tuvo una respuesta muy buena. Ya hemos dado señales muy claras de qué equipo queremos ser, tenemos que trabajar con mucha humildad como los muchachos lo están haciendo a diario. Y con más calidad, las sesiones de entrenamiento son fundamentales".

*Sobre la idea de juego de Atlético Nacional

" El pasado mes de noviembre fue fundamental porque los jugadores agarraron conceptos y de esa manera hemos ganado terreno. Los jugadores que llegaron son de calidad, de categoría y con conceptos muy claros. A mí me gusta tener jugadores que puedan pelear de manera sana y saludable sus puestos en el once titular. Y eso al mismo tiempo me genera la posibilidad de hacer una rotación, ya que el tiempo de recuperación es complicado".