Paulo Autuori: “Cualquier cosa que hablen del ‘Indio’ Ramírez, yo estaré al frente de las balas”

El entrenador de Atlético Nacional defendió en rueda de prensa al joven jugador, quien fue sustituido este miércoles, en el partido contra el Cali, y tras salir lloró desconsoladamente.

Paulo Autuori, entrenador de Nacional, salió a defender a Juan Pablo ‘indio’ Ramírez, luego de que decidiera sustituirlo por Pablo Ceppelini, al minuto 37 del encuentro de este miércoles y que terminó empatado 2-2 con Cali, en el Atanasio Girardot y que correspondió a la séptima fecha de la Liga Águila I 2019.

Vea también: El llanto de Juan Pablo 'Indio' Ramírez, tras el cambio en el duelo entre Nacional y Cali

El técnico brasileño fue contundente y mencionó en rueda de prensa que “cualquier cosa que hablen del ‘Indio’ estaré ahí, frente a las balas”.

Además, Autuori señaló que no solo fue él que estuvo mal en el primer tiempo, sino que la mayoría de sus dirigidos tuvieron un bajón anímico, luego de ir perdiendo 2-0.

“Asumo la responsabilidad, yo no acepto que el jugador se vaya abajo anímicamente, no hay motivo, hay que ser fuerte mentalmente. Quería refrescar al equipo, cuando sufrimos los goles él tuvo decisiones equivocadas, se fue abajo, y ahí no había más motivo para que yo perdiera tiempo, necesitábamos hacer algo y fue eso que pasó”, explicó el entrenador del equipo ‘verdolaga’.

Por otra parte, Autuori destacó a sus jugadores, luego de que lucharan para lograr el empate, luego de que en los primeros 45 minutos no estuvieran acertados.

“Hoy el resultado para nosotros nos deja felices, por el esfuerzo de los jugadores, por la manera en la que intentaron el empate y lo lograron. Cuando hay errores, yo los asumo y para mí es normal”, concluyó.

