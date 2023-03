Paulo Autuori de cara al clásico contra Medellín: “A mi me gusta que nuestros rivales estén al tope"

La liga del fútbol colombiano llega este fin de semana con la jornada de clásicos y uno de los encuentros más atractivos tiene a Atlético Nacional e Independiente Medellín como protagonistas. El 'verdolaga' quiere ganar de la mano de una hinchada que vestirá de verde y blanco el estadio Atanasio Girardot y este jueves el técnico Paulo Autuori sobre lo que será el duelo contra el 'poderoso de la montaña'.

Este sábado 25 de marzo, a las 6:20 p.m., rodará la pelota en el clásico antioqueño, partido que repartirá emociones en los aficionados al ser un juego especial. Para el DT brasileño de Nacional no es un juego más, pues según él, "en el mundo los clásicos son partidos diferentes, para nosotros lo es. Estamos trabajando como lo hacemos cada semana, trabajando para mejorar nuestro juego”.

Ahora bien, la tarea no será nada fácil, puesto que el 'rojo de la montaña' viene en alza y también llegan con ansias de vencer a su 'rival de patio'. Sin embargo, para Autuori eso es una motivación extra de cara a este encuentro. "A mi me gusta que nuestros rivales estén al tope, porque me gusta el fútbol. Tenemos que crecer con los rivales en su mejor momento”, expresó el estratega.

Si bien primero hizo un balance general, el entrenador siguió elogiando a su próximo rival, por el presente que viven y lo que lograron hace poco a nivel internacional. "La fortaleza mental del DIM es muy buena, sacar adelante la clasificación a Libertadores, rescato este momento de ellos. Espero que sea un muy buen partido”, valoró el carioca.

Ya en el cierre de la rueda de prensa, Autuori habló sobre los aspectos positivos de los 'verdolagas' y tal como la hecho anteriormente, enfatizo en las posibilidades de mejor de sus dirigidos. “Nuestro equipo tiene una consistencia defensiva interesante, pero tenemos que progresar más. Cada partido es importante para esto”, manifestó.

Ahora solo queda esperar que el estratega revele este viernes el listado de convocados para este clásico. Cabe resaltar, que tal como ocurrió la jornada anterior frente al Deportivo Pereira, Autuori no podrá contar con Tomás Ángel y Nelson Palacio, quien se encuentra con las selecciones Colombia, Sub-20 y de mayores, respectivamente.

¿Cuando juegan Nacional y Medellín por la Liga 2023-I?

El próximo sábado 25 de marzo, a las 6:20 p.m. 'verdolagas' y el 'rojo de la montaña' se verán cara a cara en el estadio Atanasio Girardot.