Paulo Autuori: "Tengo experiencia y dirigir con poco tiempo de trabajo no será problema para mí"

Atlético Nacional visitará a Deportivo Pereira el próximo domingo a las 4:05 pm, por la jornada 19 en el Fútbol Colombiano, en el debut de Paulo Autuori, como nuevo estratega del conjunto ‘verdolaga’.

Previo al duelo definitivo por la clasificación en este cierre de la primera fase, el estratega brasileño se refirió a lo que será el inicio de su segundo ciclo con Atlético Nacional, que es quinto con 28 puntos.

“Llevo 47 años trabajando en el fútbol, entonces para mí no tienen la menor diferencia en mi trabajo el hecho de jugar con poco tiempo de entrenamiento o sin entrenar, por ejemplo, en Brasil pasa que uno a mitad de la temporada tiene poquito tiempo de agarrar a un equipo y dos días después está jugando. Esto ya lo he pasado, no va a ser problema para mí”, manifestó el profesor Paulo, sobre el poco tiempo de trabajo con el equipo.

“Mis jugadores han trabajado muy bien, pero es que lo que he hablado, cuando hay un cambio de entrenador, la motivación va hacia arriba, después las cosas se van asentando, por eso para mí no es sorpresa manera como están trabajando”, dijo Autuori.

Referente al tema del microciclo de la Selección Colombia, el entrenador se mostró positivo frente a la iniciativa: “yo creo que para cualquier institución, tener sus jugadores involucrados en las selecciones es muy bueno a todos los niveles. Aquí estamos desde el martes desarrollando la estrategia para el juego frente Deportivo Pereira, entonces mañana seguramente voy a reunirme con ellos sobre los entrenamientos que hemos hecho, a través del tema visual y ahí vamos”.

¿Qué dijo Jarlan Barrera de su presente en Nacional?

Jarlan Barrera, jugador del ‘verde de la montaña’, también se refirió a su presente y su lugar en el club: “yo siempre tengo la mentalidad de jugar bien, de hacer bien las cosas por el club, que confía en uno, por sus compañeros, por nuestra familia y por la hinchada de Nacional. Hay veces que no han salido las cosas de la mejor manera en lo personal, pero pienso que voy por buen camino, trabajando de la mejor manera, muy motivado y esperando que en este cierre de torneo se pueda ver una mejor versión”.

“Por más rumores y ofertas que haya, mi cabeza siempre estuvo puesta en aquí, en cumplir el contrato con Nacional, en tratar de jugar; por momentos se hizo, por momentos no, ya eso lo hablamos, pero mí cabeza está puesta aquí, terminar bien el torneo y obviamente ¿por qué no buscar la 18?”, concluyó Barrera.