Paulo Autuori, DT de Nacional: "Como entrenador me siento orgulloso de mis jugadores"

Este sábado, en una nueva edición del clásico paisa Atlético Nacional logró llevarse un empate con sabor a victoria. Si bien los dirigidos por Paulo Autuori hicieron las veces de local, empezaron perdiendo el encuentro desde el minuto 20, tras un gol de Luciano Pons, asimismo se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Cristian Castro en el cierre de la primera parte. No obstante, ante la adversidad del compromiso, a la que se le sumó la lesión de Kevin Mier, el conjunto 'verdolaga' supo reponerse y con un tiro libre de Dorlan Pabón puso la igualdad.

Finalizado el compromiso, el estratega brasileño atendió a los medios de comunicación, donde se mostró orgulloso de lo realizado por sus dirigidos. "No puedo sentarme acá sin decir el orgullo que siento de estos muchachos, lo que el equipo ha hecho con un espíritu y una aura increíble. Supimos buscar el partido con muchas ganas, orden y logramos con un hombre menos presionar al rival, el equipo estuvo muy bien y hay que felicitarlos. Yo como entrenador me siento orgulloso de ellos", expresó de entrada el brasileño.

Y agregó con respecto al crecimiento que ha tenido su equipo en los dos meses. "Nuestra preocupación es llegar bien al mes de abril, hemos mejorado el nivel competitivo y este sábado fue muy evidente, uno siempre está en busca de entender mejor a los jugadores, porque seguramente en el mes de abril vamos a necesitar que todos estén a tope porque vamos a tener partidos cada tres días, partidos complicados tanto en el torneo como en la Libertadores. Contento porque hemos evolucionado de una manera sólida, que para mí es muy importante".

Por otro lado, aseguró que no se muestra confiado con los resultados obtenidos. "Nosotros vamos a cometer errores hasta el último día de nuestras vidas, tenemos que entender que esto nos hace humanos, porque el fútbol es cruel, la gente piensa que estos muchachos y los que trabajan en el fútbol tienen una vida en la que no se molestan con las cosas que pasan. Errores siempre cometeremos, y lo importante es la solidaridad y la fuerza mental para sacar las cosas adelante. Yo acostumbro a hacer una diferencia entre ser y estar, yo no estoy confiado, jamás en mi vida y jamás lo estaré. Entonces no hay que confiarse de nada, uno hace bien las cosas y tenemos que continuar trabajando humildemente, mirando las cosas siempre como deben ser, entendiendo que cuando hacemos cosas buenas es porque trabajamos para esto. Hoy el equipo dio un ejemplo de no rendirse, de resiliencia".

En otra de sus intervenciones se refirió a Kevin Mier, quien tuvo que ser sustituido en la segunda parte debido a una lesión que lo obligó a salir en camilla del campo de juego. El brasileño comentó que "lo de Kevin Mier es un problema, es un problema cuando se trata de una lesión. Nosotros no sabemos y ustedes saben que a mí no me gusta hablar de temas médicos. Hay que esperar y después tener una idea clara. Cualquier cosa que se hable ahora no sería correcto, porque aún no se sabe, los médicos mañana trabajaran y lo dirán. Uno tiene que quedar preocupado con la lesión de los jugadores cuando eso pasa".