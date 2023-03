Paulo Autuori, DT de Nacional: "Mis jugadores lo hicieron muy bien frente al Pereira"

Atlético Nacional terminó de dejar en clara su supremacía sobre Deportivo Pereira en este 2023 luego de vencer al 'matecaña', esta vez por la jornada 9 de la Superliga. Jarlan Barrera regresó con un golazo y Jefferson Duque puso el otro tanto de la tranquilidad. En rueda de prensa, el técnico Paulo Autuori dio sus impresiones sobre el juego.

En primera instancia, Autuori reconoció el trabajo del rival, pero también felicitó a su plantel. "El equipo de Pereira es muy fuerte competitivamente hablando. Cuando juega como locales es muy complicado. Pero mis jugadores interpretaron muy bien lo que había que hacer en el partido y lo hicieron muy bien. Empezaron muy bien el partido y los puntos son muy importantes", rescató el brasileño.

Otras declaraciones de Paulo Autuori:

*Sobre el estilo de juego

"Tenemos jugadores con características distintas y dependiendo el partido de la estrategia hay que confiar en todos ellos. Para mí no hay jugadores jóvenes todos son igual para mí y todos van a tener la oportunidad de jugar. A mí me gusta hablar de cómo juegan con o sin balón, no me gusta esto de hablar del 4-2-3-1 o el 5-4-1. La idea es que cuando tengamos el balón todos tengan la capacidad y jugar y cuando no, estén prestos todos para recuperar la pelota".

¿Este fue el mejor juego del equipo hasta ahora?

"Decir que es el mejor partido de nosotros de lo que va del semestre es un análisis simplista, para ser el mejor hay que trabajar y construir las cosas para que no pase de manera circunstancial. He sido repetitivo con el tema, pero queremos que este equipo esté creciendo constantemente de menos a más. Por eso cada día que entrenamos intentamos plasmar un concepto para generar una tendencia de juego".

*El trabajo de la semana...

"Para jugar bien y conseguirás victorias hay que pasar por cosas. Esta es una victoria que más allá de los tres puntos, pero nosotros está claro que tiene otras victorias dentro de la misma historia".