Paulo Autuori, DT de Nacional: "Nosotros no estamos clasificados para la final por errores nuestros"

Paulo Autuori, director técnico de Atlético Nacional habló en rueda de prensa previo a su partido contra Deportivo Pasto, de este sábado 17 de junio, en lo que significará la sexta fecha de las fases finales de la liga del fútbol profesional colombiano. En ella, pudo hablar de cómo ha venido siendo esta última etapa liguera y comentó que, por algunos errores cometidos, el equipo 'verdolaga' no se encuentra clasificado con anterioridad a la gran final del torneo.

"No hay grupos fáciles. El fútbol ha cambiado un montón. Nosotros no estamos clasificados a la final, por errores nuestros. Tuvimos la oportunidad de sacar adelante todos los partidos. Hemos tenido algunas dificultades con algunos partidos no los hemos terminado con once jugadores, eso también es una dificultad. Sabemos que cometemos errores, pero tenemos que trabajar para que se pueda mejorar.", argumentó el técnico brasileño.

Igualmente, habló de la capacidad goleadora del equipo argumentando que se debieron haber marcado más goles, de los que actualmente se tienen. "Nuestro tema es muy claro y ahorita no tiene nada que ver con la creación de jugadas. Deberíamos haber producido más goles, por lo general. Pido un poco más de jugadas ofensivas, pero pues estamos ahí.", dijo Autuori.

También, tuvo tiempo de acordarse de uno de los contrincantes de esta fase, Águilas Doradas. En donde tuvo tiempo de elogiar su buen trabajo hecho durante la primera fase de la liga colombiana. "Si se hace un análisis simplista, creo que Águilas Doradas ha hecho un campeonato muy bueno en la primera fase, hizo un campeonato muy bueno. No han perdido de local. Entonces, tenían la tendencia que gane y si nosotros ganamos o empatamos, es como si nosotros ganáramos.", comentó.

Finalmente, argumentó estar tranquilo por lo que suceda en el partido entre Alianza Petrolera y Águilas Doradas, ya que un triunfo por parte del equipo de Barrancabermeja significaría su clasificación a la final. "Águilas es un equipo fuerte que tiene profesionales de otro nivel. Y seguramente va a ser un partido que va a tener mucha calidad. Yo no estoy preocupado por ese partido. Todo está en manos de nosotros", culminó Paulo Autuori.

Atlético Nacional tendrá que ganarle al Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot y estar pendiente del resultado entre Águilas Doradas y Alianza Petrolera para saber si son los elegidos para clasificar a la gran final del fútbol colombiano, por lo menos, del lado del Grupo A de estas fases finales. Deben esperar que Petrolera pierda o empate y vencer a Pasto.

Del otro lado, en el grupo B, Millonarios y Boyacá Chicó son los dos candidatos a llevarse el puesto a la final. En caso de que Millonarios le gane al Deportivo Independiente Medellín, estará clasificado definitivamente a la final. Mientras que el equipo 'ajedrezado' tendrá que ganarle al América de Cali en el Pascual Guerrero y esperar a que el conjunto capitalino no gane en Bogotá.