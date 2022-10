Paulo Autuori, DT de Nacional, reveló su primera convocatoria, para el debut frente al Pereira

Llegó la hora de la verdad para Paulo Autuori , se aproxima el debut del timonel brasileño que regresó el fútbol colombiano, y en específico, al banquillo de Atlético Nacional , donde ya tuvo pasado entre el 2018 y 2019. Ahora, con un nuevo reto en las huestes del conjunto 'verdolaga', el DT se prepara para su debut que se dará este domingo frente a Pereira, a partir de las 4:05 p.m.

El estratega brasileño fue oficializado por el conjunto paisa el pasado 13 de octubre, previo al último partido dirigido por Pedro Sarmiento, quien estuvo como técnico interino tras la salida de Hernán Darío Herrera.

Luego de haber presentado la incorporación de Autuori, Sarmiento dirigió su último partido frente a Once Caldas, en lo que fue la primera derrota del estratega antioqueño, quien logró recomponer el camino de Atlético Nacional, en los partidos que estuvo al mando de la dirección técnica del equipo.

Ahora, con un nuevo timonel, el conjunto 'verdolaga' tendrá que definir su clasificación con dos fechas restantes, entre ellas el partido que le espera este domingo frente al Deportivo Pereira, que también sueña con meterse a la fiesta de los ocho.

Con la responsabilidad de sumar los tres puntos, en el duelo directo con el cuadro 'matecaña', Paulo Autuori publicó su primera convocatoria con la que intentará acercarse a la clasificación en los cuadrangulares finales. De acuerdo con el listado de jugadores de la era que terminó recientemente de la mano de Sarmiento; se encuentran tres novedades: la salida de Samuel Velásquez, Jhon Solis y Ruyery Blanco; en su lugar ingresaron: Jarlan Barrera, Brahian Palacios y Tomás Ángel.

Recordemos que Barrera no es convocado en Atlético Nacional desde el empate, 1-1, con Independiente Santa Fe, del pasado 29 de septiembre, por la fecha 13 del fútbol colombiano.

Lista de convocados:



Aldair Quintana

Kevin Mier

Emanuel Olivera

Cristian Castro

Andrés Román

Yerson Candelo

Danovis Banguero

Nelson Palacio

Alexander Mejía

Sebastián Gómez

Andrés Andrade

Jarlan Barrera

Dorlan Pabón

Daniel Mantilla

Yeison Guzmán

Brahian Palacios

Tomás Ángel

Jefferson Duque

¿En qué posición se encuentra Atlético Nacional?

Luego de haber disputado 18 fechas, y que ya se haya jugado una parte de la jornada 19, el conjunto 'verdolaga' se encuentra en la octava casilla de la tabla con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, y una diferencia de gol de +6. Con estas unidades se encuentra empatado con Pereira (7°) y Unión Magdalena (9°), quienes también tienen pendiente la fecha 19.

¿Cuáles partidos le restan a Atletico Nacional?

El equipo dirigido por Paulo Auori le quedan dos fechas, contra Deportivo Pereira, este domingo 22 de octubre a las 4:05 p.m., y contra La Equidad, el próximo 30 de octubre, a las 3 de la tarde, en condición de local.

Partidos del domingo 23 de octubre de la fecha 19 del fútbol colombiano:

- Patriotas Boyacá vs. Atlético Bucaramanga - 2:00 p.m.

- Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional - 4:05 p.m.

- Junior de Barranquilla vs. Cortuluá - 6:10 p.m.

- Once Caldas vs. Alianza Petrolera - 8:15 p.m.