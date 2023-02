Paulo Autuori: "El VAR no puede anular un gol como el de Brahian Palacios, le hacen daño al fútbol"

Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional culminaron la jornada del domingo con un partido que si bien dejó una igualdad de 1-1 en el resultado, tuvo emociones de ambas escuadras que lucharon hasta el final por lo tres puntos. El técnico Paulo Autuori compareció en rueda de prensa y destacó el buen espectáculo que se vivió en el estadio Alfonso López de la capital de Santander.

El estratega brasileño expresó su conformidad por el desempeño de su equipo, pero sobre todo 'se quitó el sombrero' con los jugadores juveniles: "Estoy muy contento de la manera como los jugadores jóvenes han jugado. Esto es un mensaje claro para todos los del club, directivos e hinchas, nosotros no podemos cerrar el espacio de jugadores jóvenes con el talento que tienen", remarcó.

Al carioca lo dejó gratamente sorprendido el buen nivel que mostró el canterano Brahian Palacios, jugador que entró desde el banco, pero que cambio para bien el rumbo de los 'verdolagas'.

Otras declaraciones de Paulo Autuori:

*Sobre el ritmo del campeonato

"Ahora en 11 días jugamos cuatro partidos, no entrenamos solo fue recuperación. Cómo mejoramos sin poder entrenar la respuesta es sencilla, la actitud de los jugadores. No podemos analizar nada ni a nadie sin tener en cuenta la actitud. Mi charla en el camerino fue darle las gracias por jugar así con alegría por el fútbol".

El gol anulado a Brahian Palacios...

"No validar un gol como el que el muchacho Bryan Palacios ha hecho es un daño al fútbol y en esto no tiene nada que ver el arbitraje, estuvieron excelentes hay que sacar el sombrero, pero el VAR en los días actuales le han causado cierto daño al fútbol de una manera muy clara, no pueden dejar de validar un gol de esa naturaleza, eso es lo que le encanta a la gente, lo que genera pasión. Quiero felicitar a los dos equipos porque yo creo que los hinchas se fueron satisfechos".