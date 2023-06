Paulo Autuori: "Esto es fútbol, tenemos que aprender a vivir entre alegrías y tristezas"

Atlético Nacional perdió en los penaltis 3-2 frente a Millonarios en la gran final de la Liga I-2023. Los dirigidos por Paulo Autuori comenzaron ganando en El Campín con una anotación de Jéfferson Duque, pero Andrés Llinás marcó el de la igualdad y todo se definió desde los doces pasos. En los penaltis fue figura Álvaro Montero, arquero azul, y festejaron los locales.

Luego de la derrota por el título de esta primera parte de este 2023, el DT brasileño compareció en rueda de prensa y se refirió al trabajo de su equipo. No dudó en felicitar a Millonarios por lograr su título número 16.

"Esto es así, esto es fútbol. Hablo siempre con los jugadores, el fútbol es vida y tenemos que saber vivir entre alegrías y tristezas y ahí entra un tema de equilibrio. Quedamos tristes, pero primero se me hace que hemos logrado cosas, como equipo tenemos que progresar en muchas cosas y no cambia nada; si estuviera aquí hablando del título y voy a decir lo mismo. Pero como es un proceso en el paso siguiente tenemos que añadir otras cosas, pero para mí lo más importante es la deportividad y me gustaría felicitar a Millonarios; hay que reconocer y valorar a los rivales", dijo de entrada el timonel del conjunto 'verdolaga'.

David Mackalister Silva, en acción de juego frente a Nacional. Colprensa.

Otras declaraciones de Paulo Autuori

*La confusión en el tema de los cambios

"Sobre la confusión en las variantes hay que preguntarle a otras personas, estaba muy claro lo que íbamos a hacer, ahí es otro cosa yo no puedo hablar, no fui yo el responsable. Seguramente que no fue por este tema".

"Ese tema no tiene nada sucio y no me gusta hablar de eso porque cuando uno analiza tiene que ver la historia de uno, lo que sí hubo fue un error grave no se quién fue, mío no fue. La idea de quien iba a salir ya estaba anotada. Preguntar con el cuarto árbitro que ha pasado, conmigo no fue".

*Los pases erráticos en algunos tramos del partido

"Ese no fue un problema del partido, fue un problema del todo semestre. Logramos muchas cosas y dejamos de lograr otras. Perdíamos pases muy sencillos en los dos partidos, y ese es el tema, esa es la mirada que uno tiene que tener. Tú agarras el balón y pierdes el balón, pues lo rechazas atrás; pero esta pasa en los partidos.

Nacional cayó con Millonarios desde los doce pasos por 3-2, tras igualar 1-1 en los 90 minutos. Foto: Colprensa.

Jarlan Barrera y lo del penalti

"Lo que hablé con él es lo que habla con todos, porque mi mirada está con el ser humano primero y esto pasa en la vida. Nosotros vivimos de alegrías y tristezas, victorias y derrotas y el fútbol es generoso que te permite remediarlo de inmediato, en el partido seguido lo puedes cambiar. No puede quedarse destruido, lo que hecho nada y nadie va a borrar, continuar fuerte, se fortalece con estos momentos".

*Lo que deben mejorar en el futuro

"Sabemos la deficiencia que tenemos, ni siquiera es el juego, son deficiencias que tenemos muy claras y ahí agradezco porque llegamos con algunas deficiencias a un momento importante, ahí seguimos".

*El tema de darle la oportunidad a los jóvenes

"Creo que esos muchachos han crecido un montón en tan poco tiempo, creo que pasaron el semestre, me saco el sombrero para ellos. También felicito a los jugadores de toda la plantilla por todo lo que están haciendo".