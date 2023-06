Paulo Autuori explicó su ausencia en rueda de prensa: "A veces el silencio habla mucho más"

Paulo Autuori ha sido blanco de críticas en los recientes días por sus actuaciones en las ruedas de prensa postpartido que tiene como protocolo la Dimayor. Si bien, el estratega de Atlético Nacional ha dado de qué hablar por su forma de responder a ciertas preguntas de los periodistas, en esta oportunidad fue noticia al haberse ausentado de la última conferencia.

Denotando molestia con lo ocurrido en el Albeto Grisales, más allá de haber conseguido una nueva victoria que le permite tener latente el sueño de llegar a la gran final, este martes en la previa del duelo frente a Olimpia, por Copa Libertadores, el timonel brasileño atendió a los medios de comunicación.

En una de sus respuestas reveló la razón de por qué no asistió a la última rueda de prensa tras la victoria 0-1 frente a Águilas Doradas, "a veces el silencio habla mucho más que las palabras, por eso. Creo que en la reflexión, algo que siempre hablo y hago es reflexionar, cuando toca reflexionar tengo que entender que una cosa son las circunstancias y otra las características. La pregunta qué hago, si es una característica, no hablar después del partido y algo sustancial que me parece importante. Me encanta el teatro y parece que todo lo que ha pasado en Rionegro fue una clase de teatro de baja calidad".

Asimismo, en otra de sus intervenciones dio mayores detalles de lo que será el juego frente a los 'guaraníes', "queremos ser primeros del grupo, vamos a competir y a jugar a Paraguay buscando el triunfo. Seguramente los inicialistas algunos serán distintos. Es un partido importante para nosotros y días después tendremos otro igual".

Nacional celebra en Copa Libertadores - Foto: AFP

Y complementó, "vamos fuertes a Paraguay con la idea clara que es un partido clave para nosotros. Tendremos que gestionar bien las cosas. Mi preocupación es tener un equipo competitivo y lo estamos logrando, siguen faltando cosas y para eso trabajamos".

Por último, en una de sus intervenciones reveló que uno de sus jugadores claves, Dorlán Pabón estará ausente del compromiso debido a una molestia física que presentó tras el encuentro del domingo en el Alberto Grisales, "Dorlán hay que cuidarlo, pues es un jugador importante para nosotros", comentó Paulo Autuori.

Recordemos que el duelo entre Atlético Nacional y Olimpia está programado para este jueves, 8 de junio, en Asunción, sobre las 7:00 de la noche (hora de Colombia), y posteriormente el fin de semana tendrá que definir su futuro en la Liga 2023-I, donde espera poder encaminar su paso a la gran final.