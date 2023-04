Paulo Autuori: "Hemos progresado mucho a nivel competitivo, pero nos hace falta añadir calidad"

Una vez más Atlético Nacional dejó una sensación amarga para su hinchada. Los dirigidos por Paulo Autuori dejaron que el Junior de Barranquilla les hiciera el negocio y con un gol de Didier Moreno les arrebataron los tres puntos de la victoria , en el Atanasio Girardot.

Finalizado el compromiso, el estratega brasileño al mando del conjunto 'verdolaga', atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo sucedido en el duelo válido por la jornada 12 del fútbol colombiano. "Si uno analiza el partido, nosotros hicimos un buen partido. Tuvimos todas las oportunidades para sacarlo adelante. El rival me parece que ha finalizado dos veces. Yo analizo, no soy esclavo de resultados. Para mí los jugadores hicieron un gran partido, si uno analiza este es un partido que uno gana o pierde", comentó de entrada.

Por otro lado, Autuori se refirió a lo mostrado por su rival en este compromiso, "Junior no ha construido, y con calidad de jugadores no logró construir, finalizó dos veces en el partido. Pero no fue por ellos, sino porque jugamos un buen partido a nivel colectivo. Pero el fútbol es así, uno puede ser eficiente en la manera de jugar. La eficacia te permite ganar los partidos y la no eficacia no sacarlos adelantes".

Asimismo, habló sobre el penalti errado por su jugador, "el tema de Juan Pablo 'Tatay' Torres, esto pasa con todos, ahí había una idea clara de lo que tenía que hacer después de que Dorlan Pabón no estaba en cancha, pero uno no puede quitarle la confianza a los jugadores. El jugador cada vez tiene menos iniciativa alrededor del mundo, para mí tiene que recibir órdenes. Perdió este penalti y seguro perderá más, como lo han hecho jugadores influyentes acá en Nacional y fuera de Nacional".

Aquí más declaraciones de Paulo Autuori:

*Análisis de lo realizado por Atlético Nacional

"Si uno hace un análisis, nosotros hemos jugado un primer tiempo con mayor verticalidad porque el equipo estaba más fresco, por eso cuando hacemos las variantes con jugadores con un desgaste enorme. La realidad del fútbol ahora es con muchos partidos y en Sudamérica es más complicado, porque en Europa los desplazamientos no son tan largos. Los muchachos trascendieron, y si el Junior no construyó fue porque hicimos un buen trabajo"

*La mentalidad del equipo

"Los muchachos están involucrados en todo lo que hemos hecho en poco tiempo. Ya ganamos un título, estamos involucrados para ganar el torneo, y claramente podríamos estar mejor y trabajamos para eso, con una exigencia interna de los propios muchachos. Pero yo no juzgo, yo analizo y para analizar tengo que profundizar y a mí me gustó la verticalidad que tuvimos en la primera parte".

*El progreso mostrado por Atlético Nacional

"En la charla de hoy hemos hablado de por qué hemos progresado. Hemos progresado mucho a nivel competitivo, pero nos hace falta añadir calidad de juego. Yo no dudo porque ya he vivido mucha cosa. Entre un equipo con mucho perfume y uno competitivo, no dudo en escoger el competitivo, por todo lo que he vivido".