Paulo Autuori: “Hicimos cosas por merecer la victoria, pero el rival ha defendido bien”

Atlético Nacional no pasó del empate 0-0 contra Millonarios, que jugó con nómina alterna, este sábado, en el estadio Atanasio Girardot. Paulo Autuori dio sus impresiones de lo que fue este partido.

El estratega brasileño al mando de los ‘verdolagas’ destacó el tramo final del encuentro, donde fueron superiores y estuvieron cerca del gol.

“Terminamos bien el partido, tuvimos la pelota con idea de juagar con más verticalidad, y llegar al arco rival. Ahí estaba apostado esto, pero después terminamos bien el partido. Rescato el final, porque tuvimos oportunidades jugando por fuera, metiendo velocidad en la construcción. Hicimos por merecer la victoria y jugamos más cerca del arco”, dijo para iniciar.

Luego, Autuori resaltó el regreso del mediocampista y uno de los capitanes, Sebastián Gómez, quien ingresó para el segundo tiempo.

“Lo vi bien, mucho tiempo sin jugar, pero es de características y es importante destacar porque genera mucha verticalidad en su juego, tiene movimiento siempre. Lo conocemos bien y esta dinámica que genera en el equipo, porque juega y hace al equipo jugar”, mencionó.

Acá más declaraciones de Paulo Autuori:

*Tuvieron las más claras, pero Millonarios defendió bien

“Desafortunadamente tuvimos una oportunidad clara con Tomás Ángel, una buena jugada de Dorlan Pabón, quien ha jugado por dentro y ha generado bien. En la segunda parte el equipo ha crecido, y el juego fue de nosotros y pudimos sacar un resultado, pero el rival se ha metido muy bien al partido, ha defendido”.

*Autuori y sus buenos deseos para Millonarios en Copa Libertadores

“Aprovecho para desear a Millonarios un buen viaje y un buen partido por Copa Libertadores para que represente bien a Colombia, para que esté en la fase de grupos, porque merece”.

*Lo que ha mejorado Atlético Nacional

“Necesitamos ser más rápidos, cuando estamos para construir el juego, de la media cancha defensiva a la ofensiva y eso lo hemos logrado. Me ha gustado eso del equipo. Utilizamos mucho más los costados, en especial por derecha con Román, y creo que esa parte hay que rescatar”.

*Jarlan Barrera

“Jarlan esta semana regresa y seguramente puede estar en los convocados del próximo partido. Ha entrenado, le fue muy bien y está en un momento que creo está listo para entrar y competir. Para el partido contra Pereira debería estar convocado y miramos si empieza a jugar o no”.

*Autuori no lamenta lesiones

“Yo como entrenador he lamentado lesiones y tarjetas, son traumáticas nuestras lesiones, de golpes, no son musculares, pero creo que llegaremos a abril con los jugadores listos. Hay que sacar soluciones, es normal”.