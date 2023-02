Paulo Autuori: “La victoria es importante, quiero que este proceso en Nacional sea de menos a más”

Atlético Nacional consiguió un contundente 3-1 sobre el Huila, en partido de la fecha 6 de la liga del fútbol colombiano 2023-I. Luego del pitazo final, el técnico Paulo Autuori atendió a los medios de comunicación y analizó lo que fue este partido.

“La victoria es importante pero hemos hablado que tenemos cuatro partidos que vienen, lo que debemos hacer es sacar victorias y tener ahí un 75 por ciento de puntos de estos que estamos involucrados, va a ser fundamental”, afirmó de entrada.

Luego, Autuori resaltó la labor de los jugadores que entran en el segundo tiempo, dándole otra cara al equipo y siempre ayudando a que el ritmo se mantenga.

“Cambia el ritmo del juego con los que entran bien, la victoria es importante, vamos a hablar un poco porque no se puede sufrir goles así, pero hemos trabajo esta semana sabiendo que tirarían pelotazos largos, es un tema táctico, conceptual que sacaremos provecho. Rescato la forma en la que entraron, es un mensaje muy bueno y hay que felicitarlos a todos ellos, se han enchufado muchísimo y han cambiado el ritmo de juego que es fundamental”, dijo.

Publicidad

Acá más declaraciones de Paulo Autuori:

*Nelson Deossa

“Fue muy merecido de Nelson que está trabajando bien, muy juicioso con los temas de conceptos y en los partidos lo ha hecho bien”.

*Hay competencia para la titular

“Yo tengo que ser proactivo, el grupo de jugadores jugarán dependiendo a la estrategia del juego, no importa con cuántos defendamos, los futbolistas saben de eso, esto genera un ritmo competitivo entre ellos”.

*Jader Gentil no salió por lesión

“Fue una decisión táctica estratégica, la salida de Jader Gentil fue porque el 7 de ellos (Huila) estaba generando superioridad y por eso se hizo su cambio”.

Publicidad

*Dorlan Pabón es el líder, pero Autuori se centra en lo colectivo

“Es un proceso, y se debe saber cómo los jugadores para un colectivo se puedan potenciar, ellos son lo más importante en el equipo. Con orden, Dorlan es un jugador que ustedes conocen bien, está con mas claridad él y los demás. Estamos lejos todavía, las victorias no nos pueden hacer cerrar los ojos. No queremos ser el primero ahorita, lo queremos en momentos decisivos”.

*Brahian Palacios salió lesionado

“Brahian se que tiene una molestia en la rodilla, pero el nivel de la lesión no se, es un tema médico, no me involucro en eso”.

*El tema de las lesiones

“Esto pasa, son cosas del fútbol, cada vez se juegan más partidos y la probabilidad de las lesiones es alta, eso uno no lo controla, uno controla es el rendimiento del equipo”.

*El proceso en Nacional va bien

“Quiero que el proceso sea de menos a más, no me importa estar ganado todo ahora y luego llegar y bajar”.