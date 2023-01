Paulo Autuori: "Los nombres y el dinero no son suficientes para hacer un equipo de fútbol"

Paulo Autuori se encuentra al mando del plantel profesional de Atlético Nacional que emprenderá el primer semestre de 2023 con la obligación de ser uno de los protagonistas de la liga local y tener una gran presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo del que aún no conoce sus rivales.

Este viernes, el estratega brasileño de gran experiencia en clubes y quien vive su segundo ciclo como timonel de uno de los equipos más importantes de nuestro país, habló en conferencia de prensa sobre el inicio de la pretemporada, la situación de Brayan Rovira, y los jóvenes que hacen parte del primer equipo.

Publicidad

Sobre los futbolistas de inferiores, Autuori comentó: “Uno de mis objetivos es abrir espacios para los jugadores de la formativa que tengan una madurez y que nos aporten a la idea, a mí no me importan los nombres, yo necesito jugadores que llenen los requisitos básicos: calidad Técnica, nivel competitivo y fortaleza mental”, sin embargo dejó en claro que va a llevar a los futbolistas de a poco: “Cuando hablamos de abrir espacio a los jóvenes no quiere decir que vamos a tener 10 jugadores juveniles de titulares. Pero si hay jugadores como Óscar Perea y Brahian Palacios que van a sumar minutos porque reúnen esos requisitos básicos”.

El estratega de 66 años y que estuvo en 2018-2019 en el banquillo del verde paisa, se refirió a la importancia que le dará a la zona de atrás del equipo: “Queremos un equipo con una defensa sólida, con jerarquía y que maneje los conceptos de juego. La zona defensiva es una zona donde no se puede equivocar el equipo”.

Por otra parte hizo se refirió a dos jugadores: Brayan Rovira, cuya continuidad aún no se asegura y el joven atacante Tomás Ángel, quien ha generado polémica al no haber sido citado por Héctor Cárdenas a la Selección Colombia Sub-20 para disputar el Sudamericano en nuestro país. Sobre Rovira dijo: "me gustaría que él se quede con nosotros, está acá porque es de Nacional. ¿Qué va a pasar con él? No sé pero me gustaría que se quede”.

Respecto a Ángel: “He hablado con Tomás. Es un jugador que finaliza muy bien (…) para hacer goles necesita jugar, hay que trabajar más en la mente”

Publicidad

Sobre el balance de la lista de futbolistas que tendrá a disposición para afrontar el inicio del 2023 y los retos que tiene la institución 'verdolaga', dijo: “Estoy satisfecho pero la construcción de la plantilla no está cerrada. Si se tiene la oportunidad de traer a alguien importante que venga a aportar, no nos vamos a cerrar esa posibilidad”.

También, Autuori aprovechó para darle un mensaje a los hinchas: “En el fútbol hay 2 verdaderos protagonistas que son los jugadores e hinchas. Necesitamos trabajar todos juntos”.