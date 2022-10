Paulo Autuori: “Mi preocupación es pensar en el futuro, ganar, y que eso nos lleve a los títulos”

El profesor Paulo Autuori significó novedad en la presente semana en el ambiente del fútbol colombiano, a donde llegó desde hace un par de días para sentarse en el banquillo de Atlético Nacional y tratar de buscar los objetivos más altos, a corto y mediano plazo.

El entrenador brasileño atendió este viernes a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y se mostró cauto y respetuoso por lo visto en el partido frente a Once Caldas, en donde los 'verdolagas' cayeron por la mínima diferencia en Manizales.

Acá más declaraciones de Paulo Autuori:

*La actualidad de Atlético Nacional

“Lo más importante que Nacional esta haciendo a lo largo de la temporada ganó el primer semestre, ha progresado un montón con el profe Sarmiento que hace que estén peleando hasta el final, esta calificado dentro de los ocho. Ayer una victoria sellaba la clasificación para los cuadrangulares, pero no fue posible y hay que pensar en el partido con Pereira, trabajar a lo largo de la semana para que se pueda llegar con condiciones para enfrentar a un rival como Pereira, como se necesita”.

*Convocatoria de jugadores de Nacional a microciclo

“Yo estoy acostumbrado, para mí no hay pérdida de tiempo con lamentaciones, uno debe tener soluciones, los problemas siempre aparecen. No podemos dejarlos de afrontar debemos hacerlo con confianza y convicción”.

*Su idea en Atlético Nacional

“Yo creo que a nivel de infraestructura, de estructura organizacional, tiene buenas condiciones. Ya el tema deportivo como he hablado ayer, debemos estar listos para las exigencias, todos nos quieren ganar, no me gusta ganar de cualquier manera. Para que sea duradera, hay que lograrle de manera consciente, para que luego de ganar un título, y que al día siguiente estamos listos para continuar a ese nivel, he visto equipos ganar partidos y títulos y al día siguiente muy mal. Tenemos que estar pendientes, lo que pasa en el fútbol alrededor del mundo”.

*No opinó de la derrota de Nacional con Once Caldas

“No voy a hacerlo, porque está lo ético, yo hablaré de lo que puedo hablar, y eso comenzará el lunes, no juzgo en un partido”.

*¿El proyecto será solo con jóvenes?

“Cuando se habla de jóvenes, no se habla de once o nueve para empezar un partido. Es algo simplista, debemos profundizarlo cuando se habla de jóvenes y es generar oportunidades para que adquieran madurez futbolística y competitiva”.

*Hay que dejar un legado

“Mi preocupación es pensar en el futuro con la posibilidad de ganar, y que eso nos lleve a los títulos. El tema de presión, de club grande, eso pasa en todo el mundo. Es un tema que tengo que pensar con profundidad, pero tengo que dejar es un legado, con funciones que estoy involucrado”.

*Los futbolistas deben comportarse afuera de las canchas

“El tema que esta relacionado a lo que te pasa afuera de la cancha es importante y los jugadores deben darse cuenta de eso”.