Paulo Autuori, molesto con el arbitraje: “Salgo avergonzado de acá, me molesta lo que pasó”

Atlético Nacional, con muchos jóvenes en cancha, cayó 2-1 con Alianza Petrolera en el duelo válido por la fecha 19 de la liga del fútbol colombiano 2023-I. A pesar de la derrota, el técnico Paulo Autuori se mostró orgulloso de ‘sus muchachos’ y así lo dejó saber en rueda de prensa.

“Me quedo contento con los jugadores, la manera en la que trabajaron, sufrir goles es muy complicado porque nuestro equipo está bien, entonces hay que meter goles como ha pasado. Felicité a los muchachos, porque trabajaron muy bien y estamos en un viaje largo, partido seguidos y ejecutaron bien lo que hemos pedido”, dijo para comenzar el estratega brasileño.

Pero Autuori también se mostró molesto en la atención a los medios, por el arbitraje de Lizmair Suárez, más que todo porque pitó una falta de Cristian Blanco sobre Edwin Torres dentro del área, en el tramo final del encuentro, que al final fue el 2-1 definitivo, por el tanto de penalti.

“El partido se ha convertido en otra cosa, no fue de estrategia de los dos equipos, pero felicito a Alianza Petrolera tiene buenas ideas, ha plasmado eso a lo largo de la competencia y es meritorio estar ahí pero no es necesario pasar como lo de hoy, como hombre del fútbol salgo avergonzado de acá, es bromear con el esfuerzo de nuestros jugadores”, agregó.

Acá más declaraciones de Paulo Autuori en rueda de prensa:

*Más de la polémica arbitral

“Ustedes me conocen que a mi no me gusta hablar de arbitraje, pero no había manera de sufrir goles. Harlen Castillo no ha hecho prácticamente nada, me quedo avergonzado, es mi sentimiento”.

*Los jóvenes que jugaron lo hicieron de buena manera

“Juan José Arias, Oscar Perea, Samuel Velásquez, el mismo Jhon Solís, son jugadores con potencial, pero mi mirada para los de Atlético Nacional es una sola, son en los que confío y en los que les voy a generar oportunidades, todos están trabajando bien”.

*Más de su molestia

“Cuando se pierde partidos por tema de errores nuestros, o que el rival es mejor que nosotros o más eficaz, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza, lo que me deja un poco molesto en el fútbol es esto. Los jugadores, los equipos, son lo importante”.

Con este resultado, Atlético Nacional sigue en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 34 puntos, por lo que en la última fecha el objetivo será ganar para quedar como cabeza de serie en los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-I.