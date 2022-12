Paulo Autuori muere en la de él: "Jugamos a lo que sabemos, así a los hinchas no les guste"

El entrenador de Nacional, más allá de la derrota de su equipo, aseguró que no tienen tiempo para lamentarse, por lo que necesitan levantarse rápido pensando en su próximo partido frente a Cali.

Atlético Nacional volvió a caer, en condición de local, frente a Tolima. Pese haber iniciado el compromiso ganando, los dirigidos por Alberto Gamero le dieron vuelta al marcador y terminaron llevándose los tres puntos.

“El rival nos hicimos dos goles y nosotros solo pudimos hacer uno. No hay mayores explicaciones. Lo intentamos, aunque el segundo gol nos golpeó fuerte. No fuimos capaces, no hay ninguna otra justificación. Teníamos las herramientas, pero perdimos el orden”, afirmó el entrenador Paulo Autuori una vez concluido el partido.

Para el estratega brasileño, Tolima aprovechó los errores de sus dirigidos, pese a que se mostró satisfecho con el juego que hizo su equipo en el Atanasio Girardot.

“Al rival le facilitamos mucho las cosas. Pero nosotros jugamos a lo que sabemos, así a los hinchas no les guste. Nuestro fútbol es tener el balón, ser claros con él y buscar los espacios que nos dejen”, aseveró.

“Fútbol es lindo y generoso porque te permite dar vuelta a esto, por eso no hay tiempo para lamentar ni tener la cabeza abajo, tenemos que levantarnos rápido”, complementó.

Eso sí, Autuori es consciente de lo crucial que será su próximo partido frente a Deportivo Cali, el próximo domingo, también en condición de local.

“Cali es un equipo fuerte en la transición, tiene jugadores rápidos y tienen un delantero bastante fuerte. Va a ser un rival complicado y más aún con los resultados de hoy (jueves)” , concluyó.