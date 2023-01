Paulo Autuori: "Nadie gana una competencia en la segunda fecha, lo importante es seguir trabajando"

Atlético Nacional empató 0-0 este domingo frente a Águilas Doradas, en juego de la segunda jornada de la Liga I-2023. Los dirigidos por Paulo Autuori cedieron puntos en condición de local, no lograron mostrar un buen juego y el conjunto 'dorado' también los complicó.

Tras el partido en el escenario antioqueño, el director técnico del conjunto 'verdolaga' dio sus impresiones de lo que fue el desempeño de los suyos en el Atanasio Girardot.

"Lo primero que tengo que hacer es reconocer y felicitar al rival por el buen juego que ha desarrollo, después nosotros estamos conformando un grupo y eso lo hablamos en la última rueda de prensa, y para eso vamos a tener que jugar bien, vamos a tener que competir; y lo que queremos es eso, siempre jugar bien y competir, hay momentos que podemos jugar bien y no podemos competir tanto y al revés", dijo de entrada Paulo Autuori.

Renglón seguido, sobre lo mismo complementó: "Y hoy día, luchamos, competimos, pero no hemos jugado, pero hay factores muy claros, primero un tema como colectivo, tenemos un día menos de recuperación y es normal, estamos empezando nosotros y todos los equipos. Después el tema colectivo, también me preocupaba un poco la posibilidad de poder abrir espacios para los jugadores que están para analizar, no juzgarlos, yo no juzgo, analizo".

Otras declaraciones de Paulo Autuori:

*Sobre el desarrollo del compromiso, su estilo de juego

"Tenemos una idea de hacer un partido mejor, pero también el tiempo de fútbol me hace entender que hay cosas que podemos hacer y otras no. Nadie gana una competencia en la segunda fecha, lo importante es seguir trabajando, estamos en un proceso para que todos puedan mostrarse y jugar y ahí vamos a analizar en los entrenamientos. El rival tuvo oportunidades más importantes que nosotros, el equilibrio es fundamental y más en el momento que estamos empezando".

*Faltó el jugador distinto, respecto al juego anterior

"Seguro que sí, pero para nosotros es esto, tenemos una semana para trabajar y vamos a tener una seguidilla de partidos. Los partidos y entrenamientos son importantes para que uno logre recuperarse lo más rápido de un partido a otro cuando no se tiene tiempo; nosotros llegábamos un poco retrasos y el rival pudo aprovechar eso".

*La hinchada se fue algo molesta por el juego

"Para mí es algo normal en el fútbol, la gente piensa que puede ganar todos los partidos, necesitamos muchos de ellos, como todos los equipos, pero esto no me preocupa nada. Tenemos que pensar en lo que viene y tenemos que preparar para ello; la gente tiende a juzgar pero yo tengo que pensar en el todo".

*De los cambios...

"Mi idea es preparar a todos los jugadores, para mí es importante abrir espacios para que todos puedan jugar. Estamos en estos momentos de solidificar algo, estoy contento por la forma en que estamos trabajando, como hoy día pelearon, no como jugamos porque podíamos haber jugado más".