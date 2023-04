Paulo Autuori: "No hay que lamentarse, hay que encontrar soluciones para reemplazar a Dorlan Pabón"

Este domingo, Atlético Nacional no tuvo el mejor de sus partidos pues careció de efectividad y terminó igualando sin goles con Envigado, por la jornada 15 de la liga del fútbol colombiano. El técnico del 'verdolaga', Paulo Autuori, hizo sus reflexiones tras el encuentro en la rueda de prensa.

El timonel brasileño expresó que hicieron todo para ganar y que solo le faltó a su escuadra liquidar las opciones que generó. "Nosotros hemos jugado lo suficiente para ganar el partido y eso me deja con cierta tranquilidad porque hemos logrado una expectativa de goles muy alta, hay que felicitar al arquero de Envigado que estuvo muy bien y uno tiene que reconocer eso, pero desafortunadamente el balón hoy (domingo) no quiso entrar y cuando el golero no ha atajado, el palo los ha salvado".

En ese mismo sentido destacó también el regreso de Kevin Mier luego de la lesión que sufrió. "Él atajó en el momento más importante, pero tampoco tuvo mucho trabajo en el juego porque estuvimos ordenados y no permitimos al rival dejar sacar provecho de las transiciones ofensivas", manifestó Autuori.

Otras declaraciones de Paulo Autuori:

*Autuori no piensa en negativo...

"Nosotros no tenemos tiempo para lamentarnos, el miércoles ya estamos jugando, después igual, luego Libertadores, entonces hay que trabajar sacar las cosas positivas de esto que fueron muchas y arreglar algunas cositas que necesitamos".

*La falta de eficacia del equipo de cara al arco

"Eso va a pasar con naturalidad, uno tiene que estar con la claridad del escenario que se tiene, hoy (domingo) fuimos muy eficientes de la manera en que jugamos, pero no fuimos eficaces de cara al arco porque la eficacia es una cosa cierta y esa es el gol, pero mis jugadores estuvieron bien y el arquero rival también. Situaciones claras las tuvimos y eso que no fueron en transiciones las construimos. Vamos a clasificar y afrontar los momentos decisivos con el equipo creciendo".

*Sobre la expulsión de Dorlan Pabón

"A mí no me gusta eso de lamentar, no hay lamentaciones en el fútbol, son cosas que pasan cada vez más desafortunadamente, mi labor es encontrar junto con el grupo soluciones para eso, tenemos que construir, Dorlan Pabón está en un momento muy bueno, pero también los goles que han hecho han tenido la participación de otros jugadores, hay que valorar eso y estar tranquilos para intentar encontrar la mejor solución para reemplazarlo en este momento que además está con una eficacia enorme".