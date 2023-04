Paulo Autuori: "No hemos jugado un buen partido y es evidente; no se puede justificar"

Este sábado, en medio de una fiesta en las gradas de El Campín, Atlético Nacional no pudo regalarle una alegría a sus aficionados, y en un partido de pocas emociones, igualó 0-0. Tras este nuevo empate en la liga, Paulo Autuori atendió a los medios de comunicación, con los que se refirió a lo mostrado por sus dirigidos.

"Yo no tengo nada que hablar del juego del rival. No hicimos un juego como nos gustaría y es evidente. La Equidad hizo y plasmo su estrategia y no hay que hablar nada. Nosotros no jugamos lo que queríamos jugar, estuvimos poco agresivos con el balón en el último tercio, pero tampoco sufrimos. Tenemos que tener más jugadores por costados, y sacar mayor provecho de los delanteros", expresó de entrada el timonel brasileño.

Asimimo, Paulo Autuori se mostró autocrítico con lo realizado en esta jornada sabatina, "no hemos jugado un buen partido, no se puede justificar. Ahora tenemos que afrontar las cosas, tenemos un partido importante por Libertadores y tenemos que cambiar el foco, la clave, y entrar en una competición distinta, porque tenemos que clasificarnos y pasar a la otra fase. No hay que lamentar, ni decir que no me gusta nada de esto. Ahora tengo que recuperar a los jugadores, aunque estoy preocupado por lo que pasó por Solis".

Aquí más declaraciones de Paulo Autuori:

*Cambios pensando en la Copa Libertadores

"Nosotros no entramos con Dorlan Pabón, ni Nelson Deossa, ni Jader Gentil, para que se pueda refrescar el ataque y la media cancha. Deossa es un jugador que da mucha verticalidad en ataque y esto se notó y quedó claro. Estos jugadores seguramente jugarán entre semana en la Copa Libertadores. También queríamos darle descanso a Cristian Zapata, pero no pudimos".

*Rendimiento de Juan Pablo 'Tatay' Torres

"Claro que quedo contento con 'Tatay' es un jugador que necesita oportunidades, necesita jugar. Como no venía con regularidad le costó un poco al final, pero sin duda es un jugador con mucha calidad y eso queda claro. Es un futuro de Atlético Nacional, y sí quedo contento con él".

*Más sobre lo mostrado en El Campín

"Nosotros fuimos muy poco agresivos con el balón en el último tercio y esto pasó porque el equipo contrario fijó a los dos centrales y nosotros no tuvimos la claridad para hacer salir el balón de izquierda y derecha para ser más contundentes".

*El partido frente a Patronato

"Hay equipos que cuando enfrentan a Nacional hacen un planteamiento distinto, y nosotros tenemos que encontrar soluciones a esto, esta es nuestra responsabilidad en los entrenamientos y en los partidos. Contra Patronato seguramente será un partido muy distinto. Porque sabemos como juegan los argentinos y más en un torneo como es la Copa Libertadores, intentaremos dar un paso importante buscando la clasificación. Y al ser el primero, va a ser un partido muy importante".