Paulo Autuori: “No salgo satisfecho con la manera en la que ha ganado Nacional”

El técnico brasileño analizó el triunfo de su equipo, 1-0 sobre Alianza Petrolera, y mostró su inconformismo con la actuación de sus dirigidos.

Atlético Nacional volvió al triunfo este domingo , al derrotar por la mínima diferencia frente a Alianza Petrolera, luego de haber caído en sus últimas dos presentaciones.

Pese al triunfo, el equipo antioqueño sigue sin convencer y su técnico Paulo Autuori es consciente de esto. “No me gustó para nada. Para mí ganar no es lo único importante. No salgo satisfecho con la manera en la que ha ganado Nacional”.

“El tema mental de los jugadores no puede afectar la manera de jugar. Tenemos que ser más fuertes en ese aspecto cuando se nos presentan partidos de este estilo”, afirmó el técnico brasileño.

Sin embargo, al DT ‘verdolaga’ tampoco le gustó mucho el planteamiento que presentó Alianza Petrolera dentro del terreno de juego. Para el entrenador, el rival fue más defensivo de lo que se espera.

“Ojalá el próximo partido con Junior que juega un fútbol similar el de nosotros, podamos regresar al juego que nos gusta”, aseveró.

Aunque al final, le resto importancia a este asunto, rescató la forma en la que lo hizo Alianza y aseguró: “Yo he pasado por equipo chicos también y ellos tienen todo el derecho de interpretar el fútbol a su manera”.

