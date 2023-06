Paulo Autuori no se quedó callado y criticó fuertemente al arbitraje de nuestro país

Atlético Nacional logró avanzar a la final de la Liga del fútbol colombiano I-2023 luego de derrotar al Deportivo Pasto por 3-2 en el Atanasio Girardot, en un duelo que tuvo emociones hasta el final. Las jugadas polémicas no faltaron en el compromiso de la sexta fecha de los cuadrangulares finales entre 'verdolagas' y 'volcánicos', y sobre ello se refirió Paulo Autouri, quien no dudó en enviar críticas hacia el arbitraje de nuestro país.

Fue en la rueda de prensa posterior en el Atanasio que el DT brasileño, al mando del 'rey de copas colombiano', rememoró una serie de decisiones de los árbitros en la primera fecha de los cuadrangulares finales contra Pasto, pero en el Departamental Libertad, en donde no le convalidaron un gol a su equipo. El técnico de Nacional no se quedó callado, ya que en el juego del sábado anterior también hubo cierto hermetismo en algunas jugadas.

"Hay que tener cuidado en algunas cosas y no puedo no hablar de este tema. En este juego hubo cámaras y se vio que el balón no entró, pero en Pasto no había y la pelota entró; Edier Ocampo fue expulsado por una entrada que, en mi opinión, no era para tarjeta roja; ahora, en esta ocasión, el mismo árbitro no vio una jugada peor y no lo echó. Estos son hechos, no es que sea opinión, son situaciones claras y eso no debería pasar en el fútbol colombiano y eso solo perjudica. Cuando otros quieren ganar protagonismo, dañan el espectáculo", enfatizó Paulo Autuori.

El timonel brasileño siempre se ha mostrado reflexivo en sus ruedas de prensa y no duda en dar su opinión de lo que le molesta o no. Sin lugar a dudas con estas palabras, Autuori le envió un mensaje claro al arbitraje de nuestro país de cara a la final de la Liga I-2023, título que disputará contra Millonarios, escuadra que hizo lo propio y venció 2-1 a Independiente Medellín en el estadio El Campín.

Sin duda será una bonita final para ver y admirar entre dos de los clubes más laureados del fútbol profesional colombiano. La ida se jugará en el Atanasio Girardot el próximo miércoles 21 de junio, a partir de las 8 de la noche, mientras que el juego de vuelta se efectuará el sábado 24 del mismo mes, pero en El Campín y el balón rodará a las 7:00 p.m. El azul va por la estrella 16 y el 'verdolaga' por la 18.