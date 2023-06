Paulo Autuori: “Nosotros vivimos de victorias y tenemos un equipo que trabaja muy bien”

Atlético Nacional consiguió su primera victoria en los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-I, este jueves, derrotando 1-0 a Águilas Doradas, en el estadio Atanasio Girardot . Tras este duelo, el técnico Paulo Autuori analizó lo que fue este duro enfrentamiento.

“La idea era con la media cancha un poco más adelantada, el equipo está trabajando muchísimo este tema de tener el balón, de crear, pero tuvimos una atajada linda de Kevin Mier, así como tuvimos opciones nosotros. Tenemos un grupo de jugadores que trabaja muy bien, involucrados en las competencias. Partido a partido vamos mirando la mejor nómina para empezar, y los otros para entrar. La segunda parte interceptamos muchos balones y salimos con condiciones de hacer goles, pero debemos ser más efectivos”, dijo de entrada el estratega brasileño.

Acá más declaraciones de Pualo Autuori:

*El nivel de Jader Gentil

“Jader para mí como entrenador el primer tiempo trabajó muy bien, plasmó lo que queríamos a nivel de estrategia. Ayudó un montón a Yerson Candelo y tuvo salidas rápidas. La mirada de uno, no tiene que solo que ver y hacer las cosas bien, y marcar los goles, tenemos la mirada para el equipo. La mirada ahora son los partidos que nos quedan de torneo y Libertadores y estar ahí metidos en la final”.

*La posesión del balón no es importante

“Ese tema de tener el balón eso para mí no quiere decir nada, lo debemos tener cuando es necesario y hacer daño, no va a cambiar mi mirada en ese tema. A ellos les gusta tener el balón, excelente, nosotros lo debemos tener para lo necesario. Nosotros vivimos de resultados, victorias, en algunos partidos seremos mejores en otros no tanto”.

*Algunos jugadores no están en su mejor nivel

“Yo meto los jugadores que creo que pueden desarrollar su juego, esa mirada es hacia los extranjeros, pero hay que mirar otras cosas. Yo no pedí a esos jugadores, Jader está ahí, es un buen jugador y jugará porque yo quiero”.

*Elogios a Dorlan Pabón

“Dorlan estuvo lesionado, está bien, está haciendo goles. Se recuperó y está retomando su mejor forma deportiva por esto hay que cuidarlo, porque es un jugador importante”.

Con el resultado de este jueves, Atlético Nacional quedó con cinco puntos, segundo en la tabla de posiciones del grupo A de los cuadrangulares, con las mismas unidades que Alianza Petrolera.

Ahora, en la siguiente fecha el cuadro ‘verdolaga’ visitará a Águilas Doradas, el domingo 4 de junio, a las 6:05 p.m., en la jornada 4 de esta fase del campeonato.