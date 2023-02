Paulo Autuori: "Prefiero que el equipo empiece de menos a más y ahí estamos"

Atlético Nacional cayó derrotado este sábado en su visita a Jaguares, de Montería, por marcador de 2-1. El 'verdolaga' comenzó ganando el partido frente a los 'felinos' con anotación de Francisco Da Costa, quien hizo su debut, pero no lograron mantener el resultado. Los dirigidos por Paulo Autuori sufrieron su primera derrota en la Liga I-2023.

"En la primera parte no tuvimos la movilidad necesaria, estáticos en la dinámica que tenemos que meter, no sé si el calor o la humedad ha generado esto, en la segunda parte hemos metido a Jarlan (Barrera) porque había un espacio justamente en la mitad de la cancha y ha entrado muy bien, sacamos provecho de eso e hicimos el gol. Después del empate tuvimos oportunidades para hacer, pero no lo logramos. La primera parte no fue buena, ahora echar la mirada en el partido de Superliga, intentaremos sacar adelante este equipo, si jugamos como lo hicimos en la segunda la parte, seguramente las posibilidades de sacar buenos resultados", dijo de entrada en rueda de prensa el timonel brasileño.

El estratega del 'verdolaga' fue consultado del por qué no incluyó de inicio a Jarlan Barrera, quien cuando ingresó al campo de juego le dio más movilidad al conjunto antioqueño.

"No estamos revisando nada, Jarlan (Barrera) ha llegado y ha trabajado físicamente, pero unos días atrás tuvo una molestia en la parte posterior del muslo. Yo creo que está agarrando su mejor forma deportiva", aseguró Paulo Autuori.

Otras declaraciones de Paulo Autuori:

*Cuál es la solución para que Nacional juegue mejor

"No tuvimos la movilidad necesaria, fuimos pasivos y no tuvimos una lectura clara del juego, ese fue el motivo para meter a Jarlan y a Dorlan, por eso crecimos mucho en el partido, hicimos lo suficiente para sacar, hasta el segundo tiempo, un resultado mejor".

"Mi mirada no puede ser sólo en el resultado, tengo que mirar otras cosas, la lectura es la misma para mí, ya hemos hablado de Jarlan es un jugador que tiene buena calidad y está entrando en forma. Ahora la mirada está puesta en el partido del miércoles y después el juego con Cali, no hay tiempo que perder y hay que pensar en ese juego (Superliga)".

*No le preocupa el equipo para la Copa Libertadores...

"No, empezará en abril, para nada, yo prefiero que el equipo empiece de menos a más y ahí estamos. Lo importante es crecer con la competición y tenemos condición para hacerlo".

*Sobre la no convocatoria de John Duque

"Es un tema sencillo, para cada partido tenemos una estrategia, no puede un jugador jugar bien y después cuando no juega, hay que tener coherencia".

*Qué le falta a Nacional

"El equipo hay partidos que vamos a jugar más y otros menos, hasta ganar una estabilidad pero ahí vamos".