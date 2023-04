Paulo Autuori, sin dramas: "No voy a perder mi tranquilidad por un resultado de fútbol"

Derrotas como las de este lunes de Atlético Nacional, por la mínima diferencia en la cancha del estadio Atanasio Girardot frente a Junior, siempre traen como consecuencias críticas de la prensa y rechazo de parte de los aficionados. Ese es el caso de los 'verdolagas', que no tuvieron su mejor presentación y terminaron sucumbiendo jugando de locales. Sin embargo, el entrenador Paulo Autuori no se desespera, ni entra en dramas por lo sucedido contra los 'tiburones'.

Y el brasileño lo exteriorizó de esa manera en varias de sus respuestas ante las preguntas de los periodistas de la ciudad de Medellín, que cuestionaron algunas cosas y el DT se mostró calmado y pausado, fiel a lo que es su estilo.

"Yo no estoy acá para tomar medidas populares, para ser simpático, yo soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad porque en los 48 años en los que he trabajado en el fútbol he perdido mi tranquilidad, ni mis convicciones. Hemos hablado de lo que ha pasado en el partido y cada quien analiza como quiere", comentó en uno de los momentos de la rueda de prensa.

En otro de los momentos, Autuori controvirtió en el momento de alguno de los interrogantes en los que le insinuaron que tomaba la derrota con mucha frialdad. "Yo no he hablado de que acá no ha pasado nada, nunca utilicé ese término. Ustedes hacen preguntas y dicen lo que la gente quiere escuchar. La prensa tiene una responsabilidad enorme porque es un interviniente fundamental en el proceso del fútbol y trasciende a la vida política, económica y social. Usted no tiene condición de analizar de manera profundizada porque pienso que sabe, pero saber sin practicar no sirve", complementó el timonel extranjero, que incluso dejó escapar algunas sonrisas.

Paulo Autuori siguió explicando y agregó que "yo estoy calmado porque soy tranquilo y no voy a perder mi tranquilidad por un resultado de fútbol. Porque ustedes utilizan un término como drama, tragedia en el fútbol. Yo no les debo nada a ustedes, ni a nadie".

El entrenador de los verdes de Antioquia finalizo aclarando que "yo respeto a los periodistas, pero ese discurso popular para mí no pasa nada. Por eso Sudamérica está así, mucho discurso popular y pocas acciones que son necesarias".

A decir verdad el ambiente quedó caldeado después de la derrota de Nacional, que sigue sin agradar a a su parcialidad que quiere mucho más y tampoco se encuentran satisfechos con Autuori, a quien por ejemplo le criticaron por el cambio de Dorlan Pabón.