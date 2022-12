Paulo Autuori: "Tendremos que trabajar durante los 90 minutos, si queremos ganar este partido”

El entrenador del cuadro ‘verdolaga’ habló de las bajas que tendrá para el siguiente partido y también se refirió al Junior y Tolima, próximos rivales de su grupo, en los cuadrangulares finales de la Liga Águila-I 2019.

Atlético Nacional sufrió para clasificar este semestre. El discreto rendimiento de sus jugadores junto con los malos resultados, no tienen satisfecha a toda la hinchada, pero se ilusionan con crecer en los cuadrangulares.

Paulo Autuori habló este viernes de las posibilidades que tiene su equipo para llegar a ser campeón y de su primer partido frente a Junior.

“Para ser campeón hay que ganarle a todos. Junior es un equipo difícil, bien trabajado y vienen dolidos. Así que los once que entren a la cancha contra el Junior deberán hacerlo con mucha confianza, con la idea de jugar buen fútbol y ser competitivos. Tendremos que trabajar mucho durante los 90 minutos y el tiempo extra si queremos ganar este partido.”

El estratega brasileño se refirió a las posibles bajas que puede tener el equipo para los siguientes encuentros.

“Rovira y Gómez están descartados. No sé, si Lucumí vaya a jugar también. Tenemos más partidos y no queremos arriesgarlo, no está nada cerrado, pero manejaremos esto con mucha cautela.”

Por último, comentó que estan trabajando mucho en los entrenamientos y fortaleciendo la parte mental para que se pueda levantar el nivel del equipo.

“Conceptualmente sabemos lo que tenemos que hacer, hay momentos y errores en que el entrenamiento es fundamental para que se pueda corregir. La parte mental es fundamental, lo vimos en la Champions, así que les trabajamos en eso y esperemos que podamos recuperar el mejor nivel.”

