Paulo Autuori: "Tenemos posibilidades para empatar y llegar a penaltis"

Los primeros 90 minutos de la vibrante final entre Nacional y Millonarios ya se disputaron en el Atanasio Girardot, con un 0-0, que dejó la serie completamente abierta y para definirse el próximo sábado en El Campín. Más allá de no haber logrado sacar ventaja en su propia casa, Paulo Autuori destacó la labor de sus dirigidos.

"No es la primera vez que hemos jugado sin 9. Pudimos haber sacado ventaja porque creamos espacios para poderlos aprovechar mejor. Es un partido normal, equilibrado, con dos equipos fuertes que están acostumbrados a llegar a finales, con partidos así sabemos que iba a ser así, que se va a definir en detalles y por eso teníamos que estar atentos. Nuestro equipo es muy difícil de ser batido porque tiene mucha solidez defensiva, el sábado estamos ahí, tenemos que enfrentar una vez a Millonarios, y va a ser un partido equilibrado, así como este", comentó de entrada el estratega brasileño.

*La fortaleza de Atlético Nacional

*La fortaleza de Atlético Nacional

"Equivocaciones de jugador yo no comento. Tengo jugadores con mucha calidad, estuvieron bien, a veces se cometen errores. Millonarios tiene un equipo que lleva vario tiempo con su estructura y por eso tiene movimientos más elaborados, pero nosotros tampoco los dejamos hacer su juego. Hubo muy poco juego asociativo tanto de ellos como de nosotros, pero esa es una característica clara de Millonarios. El partido en Bogotá será muy equilibrado, una final sin tantas ventajas. Vamos con mucha confianza, sabemos que somos un equipo muy difícil de ser batido".

*Lo que se viene en El Campín

"Yo no gano nada. Yo participo de campañas victoriosas, ganando afuera y dejando de ganar. Nosotros tenemos que saber vivir un equilibrio, todos los seres humanos. Para mí es muy tranquilo salir de acá en un partido tan equilibrado, con mi equipo muy difícil para perder partidos. Tenemos posibilidades para empatar y llegar a penaltis o ganar el partido".

Nacional y Nacional se enfrentarán en la final de la Liga I-2023. Colprensa

*Los jóvenes en el equipo

"Para estos muchachos es muy importante jugar estos partidos de esta magnitud, para el proceso de madurez de ellos. Nosotros necesitamos mejorar muchísimo la fase ofensiva del juego, cuando tenemos el balón. Todavía no tenemos las interacciones con intencionalidad que ya tiene Millonarios, estamos lejos de ello, pero tenemos otras virtudes para afrontar un partido decisivo".

*Tranquilidad de cara al partido definitivo de Liga

"Estamos muy tranquilos, yo he hablado con los jugadores. Nunca estoy conforme con las cosas, a mí no me gusta hacer siempre las mismas cosas, después viene la estrategia y hay que generar dudas al rival. El fútbol hoy en día es un juego mental muy claro y uno tiene que saber jugar con eso".