Paulo Autuori tiene claro sus objetivos con Nacional: "Pelear por el título es nuestro sueño"

Este domingo, Atlético Nacional tendrá la difícil tarea de ganar y clasificarse a la ‘fiesta de los ocho’. La Equidad será el rival a vencer, un equipo con buen trabajo defensivo, sin embargo, el conjunto antioqueño deberá aprovechar su localía para darle una alegría a su afición en el día del hincha ‘verdolaga’.

‘El verde de la montaña’ tiene claro que no hay más chances y que deberán jugar el encuentro como una final. Así lo demostraron en rueda de prensa el técnico Paulo Autuori y los jugadores Yeison Guzmán y Andrés Felipe Román.

El nuevo timonel de Atlético Nacional fue muy claro: “Nosotros queremos ofrecer la clasificación para los hinchas verdolagas y después pelear por el título. Es nuestro sueño”. Y es que el estratega brasileño tendrá que encontrar las formas para sacar un triunfo frente a los ‘aseguradores’ luego de debutar en el ‘banquillo’ con un empate contra Deportivo Pereira.

La importancia de obtener los tres puntos es tan alta, que Autuori calificó este juego como si fuera uno de la siguiente instancia: “Este partido será igual que en los cuadrangulares porque siempre debemos jugar para quedar de primeros. El nivel emocional y competitivo son importantes para poder ganar”.

Por último, el exentrenador de Athletico Paranaense, manifestó que “el aspecto táctico-estratégico es importante porque sabemos como juega La Equidad y que debemos hacer”. Sobre todo, teniendo en cuenta que los dirigidos por Alexis García tienen una remota posibilidad de clasificarse y no bajaran los brazos tan fáciles.

Por su parte, el defensor Andrés Felipe Román, analizó el encuentro desde su posición dentro del terreno de juego: “Sabemos que Equidad tiene jugadores importantes en el frente de ataque, pero nosotros seremos propositivos y competitivos para llevarnos los tres puntos”.

El mediocampista Yeison Guzmán también dio sus impresiones sobre como se encuentran la plantilla de jugadores para disputar este partido: “La sensación es positiva para ganar el domingo. Estamos trabajando para ir por ese buen resultado”.

¿Qué necesita Atlético Nacional para clasificarse a los cuadrangulares finales?

Los ‘verdolagas’ dependen de si mismos y una victoria contra Equidad será suficiente para meterse entre los ocho, ya que llegarían a 32 puntos. En caso de igualar, con 30 unidades, necesitaría que se le dieran algunos resultados en los siguientes partidos: Unión Magdalena vs América de Cali, Santa Fe vs Once Caldas, Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira, Alianza Petrolera vs Millonarios y Jaguares vs Junior. Finalmente, una derrota los dejaría por fuera de la ‘fiesta de los ocho’.