Paulo Autuori, tras clasificar a la final con Atlético Nacional: "Esto es gracias a la resiliencia"

Atlético Nacional lo logró. Este sábado 17 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, se impuso 3-2 sobre Deportivo Pasto y gracias a que Alianza Petrolera empató 1-1 con Águildas Doradas, se metió en la anhelada final de la Liga I-2023 del fútbol colombiano. Ahora, luchará por el título frente a Millonarios y sobre ello habló Paulo Autuori en rueda de prensa posterior en la que mostró reflexivo y tocó diversos temas.

¿Siente que el equipo gana más desde el temperamento, la garra y el corazón?

"Siento orgullo de trabajar de trabajar con este equipo, los felicito y este triunfo es gracias a la resiliencia de cada uno de los jugadores. Fue importante clasificar en la Copa Libertadores con dos fechas de anticipación, así como lo fue ganar la Supercopa, también recuperar futbolistas, quienes han subido el nivel, y ver a jóvenes en cancha. Son muchas cosas las que se han logrado en este semestre. Creamos varias oportunidades, pero nos falto ser eficaces. Ahora, lo que resalto es la solidaridad, ayuda mutua y resiliencia que se mostró. Llegar a la final es producto de todo esto y no solo este partido".

¿Cómo analiza lo que fue estre trámite del grupo para Atlético Nacional?

"Esto es bueno para el fútbol colombiano. Cuando se trabaja bien, con grandes jugadores, buenos entrenadores, en fin, como el caso de Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Águilas Doradas, sirve. La preocupación se da en los grandes, pero se debe entender que ver a nuevos clubes en la órbita sirve y se sale de lo normal. Ver a otros equipos peleando por cosas grandes ayuda y es rescatable. Hay que tener cuidado en algunas cosas y no puedo no hablar de este tema. En este juego hubo cámaras y se vio que el balón no entró, pero en Pasto no había y la pelota entró; Edier Ocampo fue expulsado por una entrada que, en mi opinión, no era para tarjeta roja; ahora, en esta ocasión, el mismo árbitro no vio una jugada peor y no lo echó. Estos son hechos, no es que sea opinión, son situaciones claras y eso no debería pasar en el fútbol colombiano y eso solo perjudica. Cuando otros quieren ganar protagonismo, dañan el espectáculo".

Paulo Autuori, técnico de Nacional dándole una instrucción a uno de sus dirigidos en la Liga I 2023 del fútbol colombiano. COLPRENSA

¿Encontró a ese Atlético Nacional que esperaba en las finales?

"Nosotros hemos afrontado seis o siete partidos con un hombre menos y aún no así no sufrimos goles en tres de esos. El proceso es de mejorar a nivel competitivo. Tenemos que tener grandeza en los momentos duros y gracias al mérito de los jugadores es que logramos el objetivo de llegar a la final. Siempre estamos en construcción y reconstrucción. Cuando se logra una buena combinación, se ven cosas buenas, así que necesitamos mantener este nivel y el trabajo".

Publicidad

¿Cuáles son los aspectos a resaltar?

"Tenemos mucha solidez y sabemos los mecanismos para que no nos pase lo que sucedió en el contragolpe del segundo gol. Lo importante fue la entrada de jugadores que mantuvieron el control emocional y le añadieron calidad al equipo y al juego. Tenemos que progresar un montón en muchas cosas, pero se puede crecer, ganando cosas. Creo que la gente está valorando muy poco esto. Más allá de ganar un título, fueron muchas victorias en el semestre y eso es bueno también. Lo entiendo a la perfección, pero se deben valorar las cosas. Los ganadores son aquellos que valoran las pequeñas victorias. Eso para mí es más rescatable. Vamos a ir viendo cómo avanza todo, pero será un espectáculo lindo entre dos gigantes del continente y ojalá sean en paz y que el proceso deportivo sea lo más importante, que jugadores e hinchas generen un espectáculo que trascienda en Sudamérica y el mundo".